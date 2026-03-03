¿Quiere mejorar su casa? Así puede inscribirse para recibir subsidios y créditos

Mejorar el baño, arreglar el techo, cambiar las redes eléctricas o adecuar la cocina puede ser posible para miles de familias en Medellín. El Distrito, a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, abrió nuevas jornadas de preinscripción al Subsidio Distrital de Mejoramiento de Vivienda y a la estrategia Vivir Mejor, una alternativa que combina crédito y subsidio para facilitar intervenciones clave en los hogares.

De acuerdo con la entidad, ya son más de 4200 subsidios de mejoramiento asignados en la ciudad, una cifra que impacta directamente la calidad de vida de las familias y contribuye a reducir el déficit cualitativo de vivienda.

Subsidios y créditos para mejorar su casa

Estos apoyos permiten realizar obras que fortalecen la habitabilidad y la seguridad de las casas, especialmente en sectores donde las condiciones estructurales requieren intervención urgente.

Las jornadas de preinscripción se realizarán del miércoles 4 al viernes 6 de marzo, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., en el Centro de Emprendimiento y Empleo del Parque Biblioteca de Belén, ubicado en la carrera 76 # 18A 19.

Además de acercarse a las jornadas de preinscripción, las familias interesadas en acceder al Subsidio Distrital de Mejoramiento de Vivienda deben cumplir una serie de requisitos establecidos por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín.

Entre ellos, el jefe del hogar debe ser mayor de edad y acreditar que el grupo familiar tiene ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de haber residido de manera continua en Medellín por al menos seis años y haber vivido en la vivienda que se busca mejorar durante los últimos años.

También es necesario acreditar la condición de propietario, poseedor de hecho o usufructuario de la vivienda a intervenir y que esta cumpla con servicios públicos básicos. La documentación detallada y los lineamientos completos están disponibles en la página oficial del Isvimed.