Justicia en Nariño: Cárcel para alias ‘Rivera’, presunto sicario al servicio del ELN

En un operativo contundente contra las estructuras criminales que azotan el sur del país, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Jhonny Armando Araujo Realpe, conocido en el mundo del hampa como alias ‘Rivera’. Este individuo es señalado como una pieza clave de la red sicarial ‘Los del Arco’, organización que operaría bajo las órdenes directas del ELN en el departamento de Nariño.

Según las investigaciones lideradas por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, alias ‘Rivera’ no solo cumplía funciones de sicariato, sino que era el encargado de ejecutar ataques armados selectivos. Estos actos tenían un doble propósito criminal: generar zozobra entre la población civil y asegurar el dominio territorial en la violenta disputa por el control de las rentas ilícitas (narcotráfico y extorsión) contra otros grupos armados de la zona.

Uno de los eventos más críticos documentados por el ente acusador ocurrió el 6 de julio de 2024 en la localidad de Piedrancha, Nariño. Las pruebas indican que Araujo Realpe realizó labores de seguimiento meticuloso a un ciudadano antes de interceptarlo y accionar un arma de fuego en su contra.

Aunque el ataque fue directo y dejó a la víctima en un estado de salud extremadamente grave, la rápida intervención médica permitió que el ciudadano sobreviviera, convirtiéndose en un testimonio vital para el proceso judicial.

Imputación de cargos y medida de aseguramiento

Ante un juez penal de control de garantías, la Fiscalía presentó un robusto material probatorio que permitió imputar a alias ‘Rivera’ los siguientes delitos:

Concierto para delinquir agravado.

Tentativa de homicidio agravado.

Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Pese a la contundencia de las pruebas, el procesado no aceptó los cargos durante la audiencia. Sin embargo, dada la peligrosidad que representa para la sociedad y el riesgo de fuga, el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, ordenando su traslado inmediato a una prisión mientras avanza el juicio.

Este golpe judicial representa un alivio para las comunidades de Nariño que sufren el asedio de la red ‘Los del Arco’, debilitando el brazo armado que sostiene las finanzas criminales del ELN en esta zona fronteriza.