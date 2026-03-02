Dorado Tarde: Resultado del sorteo realizado el lunes 2 de marzo del 2026

Dorado Tarde - Fotos: Balotas generadas con ChatGPT y logo oficial de la lotería extraído de redes sociales el 3 de diciembre del 2025

El Dorado Tarde es una de las loterías más populares en Colombia, especialmente entre quienes buscan una opción rápida y sencilla para participar a diario. Su formato ágil, reglas fáciles de entender y resultados frecuentes la convierten en una alternativa muy atractiva dentro del mundo de los juegos de azar. A continuación, te explico de manera clara cómo funciona el Dorado Tarde, desde su mecánica básica hasta la forma de cobrar los premios.

Número ganador del Dorado Tarde jugado el lunes 2 de marzo del 2026

Número ganador: 4569

La quinta: 2

El Dorado Tarde consiste en un sorteo diario en el que se extrae un número ganador de tres cifras, que va desde el 000 hasta el 999. Los jugadores pueden elegir libremente el número que desean apostar antes de la hora establecida para el sorteo. El resultado se define mediante la extracción aleatoria de balotas numeradas, lo que garantiza un proceso transparente y regulado.

Esta lotería se juega, como su nombre lo indica, en la jornada de la tarde, diferenciándose del Dorado Mañana y del Dorado Noche. El horario exacto del sorteo suele estar programado a mitad de la tarde, permitiendo que muchas personas participen después de la jornada laboral o durante el transcurso del día. Una vez realizado el sorteo, el número ganador se publica de forma inmediata en diferentes canales oficiales.

En el Dorado Tarde existen varias modalidades de apuesta, siendo las más comunes la apuesta directa, la combinada y la llamada “pata” o últimas cifras. La apuesta directa consiste en acertar exactamente el número de tres cifras en el orden correcto. Las combinadas permiten ganar si el número sale en cualquier orden, aunque el premio es menor. Las apuestas por patas se centran en acertar una o dos cifras finales.

Los premios del Dorado Tarde varían según el tipo de apuesta realizada y el monto jugado. Generalmente, acertar el número directo puede pagar hasta cientos de veces el valor apostado, lo que representa una ganancia significativa con una inversión baja. Las apuestas parciales ofrecen pagos menores, pero también aumentan las posibilidades de ganar.

Finalmente, para reclamar los premios, el jugador debe presentar el tiquete ganador en un punto autorizado dentro del plazo establecido por la lotería. Los premios pequeños se pagan de forma inmediata, mientras que los de mayor valor pueden requerir validaciones adicionales. Es importante conservar el comprobante en buen estado y verificar siempre los resultados en fuentes oficiales.