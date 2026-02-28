Cárcel para el empleado que entregó a la madre de la exalcaldesa de Pore, Casanare

Cárcel para el empleado que entregó a la madre de exalcaldesa de Pore, Casanare.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Érick Alberto Girón Ramos, uno de los presuntos implicados en el secuestro de la mamá de la exalcaldesa de Pore (Casanare), ocurrido el 23 de septiembre de 2025.

La víctima de 67 años realizaba labores de campo en su finca, cuando varios hombres

armados, que se identificaron como integrantes de un grupo armado ilegal, la abordaron y se la llevaron en contra de su voluntad en un vehículo de su propiedad. La mujer permaneció retenida durante varias horas en un inmueble, mientras los familiares recibían llamadas extorsivas en las que les exigían el pago de 250 millones de pesos a cambio de su liberación.

La investigación da cuenta de que Girón Ramos, quien se desempeñaba como trabajador y cuidador del predio de la madre de la exmandataria municipal, habría suministrado a los secuestradores información sobre los movimientos y rutinas de su jefe, y permitido el ingreso al bien para facilitar el actuar ilícito.

En atención a los elementos materiales probatorios que lo involucrarían en lo sucedido, un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de secuestro extorsivo agravado, el cual no fue aceptado.