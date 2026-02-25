Tarek William Saab renunció a su cargo como fiscal general de Venezuela y ya tiene reemplazo

En la tarde de este miércoles 25 de febrero se conoció que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a su cargo tras casi ocho años en el mismo. La dimisión fue confirmada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Junto a Saab también renunció el defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo José Angulo, quien también se encontraba en su cargo desde el 2017.

“El procedimiento constitucional estipula la necesidad de que se designe un Comité de Postulaciones, como está establecido el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano”, explicó Jorge Rodríguez.

Pues bien, poco después se conoció que el designado para relevar a Tarek William Saab sería Larry Daniel Devoe, un abogado y político. En enero de este año había hecho parte del Programa de convivencia y paz, conformado por la presidenta Delcy Rodríguez.

Estos cambios, atípicos en las instituciones venezolanas, se dan en un contexto de marcada presión por parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vale decir que fue precisamente en enero de este año que la Casa Blanca adelantó un operativo en el cual detuvo al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Desde entonces, el gobierno venezolano ha implementado múltiples cambios como la liberación de presos políticos, la exportación de grandes cantidades de petróleo hacia Estados Unidos, y múltiples ajustes en las cabezas de distintas entidades.

¿Quién es Tarek William Saab?

Saab ha sido una figura central del chavismo durante décadas. Se desempeñó como gobernador del estado Anzoátegui entre 2004 y 2012 y en 2017 se convirtió en fiscal general, cargo que llegó a ocupar por designación de la Asamblea Nacional Constituyente, de mayoría chavista.

En esta función, lideró investigaciones sobre tramas de corrupción, como el caso PDVSA-Cripto, aunque su gestión fue duramente cuestionada por organismos internacionales que denunciaron la criminalización de la oposición venezolana.

Una curiosidad es que, fuera del ámbito jurídico, Saab es ampliamente conocido por su faceta literaria, siendo apodado el “poeta de la revolución” por el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.