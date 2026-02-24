“Llegó mi amor. Llegó la niña de la casa. Gracias, Dios mío”: así fue la reacción de los papás de Diana Ospina tras su regreso a casa

El caso del secuestro extorsivo de Diana Ospina conmocionó a Bogotá durante casi dos días, desde el momento en el que desapareció tras tomar un taxi en la madrugada del domingo 22 a las afueras del bar Theatron hasta su hallazgo con vida en la noche del lunes 23 de febrero. La mujer llegó por sus propios medios a un CAI del sur de Bogotá y tras su identificación fue trasladada hasta su hogar, en donde su familia esperaba ansiosa por reencontrarse con su amada hija.

Le puede interesar: Movilidad hoy Bogotá: reportan varios trancones en la ciudad por fuertes las lluvias

Una vez en su hogar el abrazo de su padre la recibió con brazos abiertos y dejó una frase al mismo nivel esperanzadora como desgarradora, la cual también da fe de lo dura que fue la situación para la familia. “Llegó mi amor. Llegó la niña de la casa. Gracias, Dios mío”, fueron las palabras del padre de Diana Ospina tras las más de 40 horas de secuestro de su hija.

De igual forma, las autoridades confirmaron que Diana Ospina no presentaba señales de maltrato físico o de haber sido drogada con alguna sustancia; esto fue corroborado por el propio testimonio de la mujer. Así mismo, también aseguró que fue abandonada en la vía que conecta con el monumento de Guadalupe, en la carretera Bogotá - Choachí. Desde este lugar corrió por la carretera hasta que un hombre la ayudó y la llevó hasta el CAI más cercano.

¿Cómo desapareció Diana Ospina?

Diana Ospina, una mujer de 46 años, desapareció la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026 luego de salir de la reconocida discoteca Theatron, ubicado en la localidad de Chapinero en Bogotá. Las últimas imágenes de la mujer fueron abordando un taxi en inmediaciones a la discoteca con el fin de regresar a casa, lugar al que jamás llegó.

Frente a la gravedad de los hechos, el establecimiento emitió un pronunciamiento oficial confirmando la entrega de material audiovisual clave al Gaula de la Policía Nacional, trazando los últimos pasos de la joven antes de perder contacto con su familia.

Lea también: Habló la sobrina de Diana Ospina, desaparecida luego de salir de Theatron: así notaron que no regresó

La administración de la discoteca detalló el recorrido de la mujer mediante un comunicado de prensa, aportando las coordenadas precisas que ahora son la base del operativo de búsqueda.

Desde Theatron aseguraron que “en colaboración con el grupo GAULA y las autoridades, hemos entregado los vídeos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi”.

Mensajes borrados y extorsión financiera

El caso apunta a un posible secuestro extorsivo ya que Andrea Galindo, amiga de Diana Ospina y la última persona de su círculo en verla, relató al canal CityTv que ambas salieron juntas del bar. Ospina canceló un servicio de transporte por aplicación, decidió tomar un taxi en la vía pública y envió una fotografía de la placa del vehículo a través de WhatsApp, asegurando que estaba cerca de su destino.

Minutos después, la comunicación se cortó y la fotografía de la placa y un mensaje de voz fueron eliminados bajo la opción “borrar para todos” en WhatsApp, lo que indicaría que posiblemente fue una tercera persona tomó el control del dispositivo móvil.

También puede leer: ¿Dónde apareció, Diana Ospina, la joven que salió de Theatron? Fue hallada con vida luego de presunto paseo millonario

Los familiares denunciaron, a la cadena radial Blu Radio, extracciones irregulares de dinero desde su cuenta de Davivienda en las horas siguientes a su desaparición. A esto se suman llamadas que tienen tintes de intimidatorias donde delincuentes exigen el pago de 10 millones de pesos por su liberación.

La familia consignó un adelanto de 2.5 millones de pesos, pero los captores no entregaron ninguna prueba de supervivencia, afirmó la sobrina en plena transmisión radial de esta cadena. Finalmente, falta ver si la investigación de las autoridades da muestra de este tipo de delitos o si, incluso, Ospina fue víctima de otro tipo de actos delictivos.