Iván Cepeda denunció ante la CIDH a Uribe por “persecución política”: un candidato presidencial está involucrado

En rueda de prensa a medios de comunicación, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, dio a conocer que interpuso una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “persecución política”, al expresidente Álvaro Uribe, sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe, así como a varios personajes cercanos al exmandatario.

Esto según Cepeda, por las reiteradas calumnias de las que ha sido víctima, donde lo han involucrado como el “heredero de las Farc”.

Igualmente, el candidato advirtió sobre las acciones realizadas por personajes del uribismo en oficinas federales de Estados Unidos, con las que intentan presionar investigaciones en su contra, al vincularlo con cargamentos de droga. Sobre este tema ya había sido denunciado Diego Cadena.

En ese sentido, Cepeda explicó según él, que en esta campaña se han utilizado “toda clase de mentiras”, como fotografías descontextualizadas de su papel en procesos de paz, así como el intento de revivir un supuesto archivo extraído del computador de Raúl Reyes en el que se menciona a él.

El senador del Pacto Histórico ha dejado claro que ya hay un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre irregularidades en su obtención y en la cadena de custodia.

“Han si puestas a funcionar toda una serie de campañas, mecanismos, métodos abiertamente ilegales y criminales por parte del uribismo para intentar infligir una derrota al Pacto Histórico”, aseveró Cepeda.

Igualmente, al ser consultado sobre las personas en particular a las que denunciará​, Iván Cepeda señaló que hay varios candidatos presidenciales, entre ellos el Daniel Palacios, quien le había solicitado a la Fiscalía investigar al senador.

Ante todo esto, Cepeda y su colectivo de abogados le solicitaron a la CIDH realizar un monitoreo especial en cada caso, con el objetivo de que requiera al Estado colombiano, para que se adelanten medidas necesarias que garanticen su vida, integridad y sus derechos políticos.