Caso Diana Ospina: cómo evitar riesgos al tomar transporte en Bogotá

La reciente desaparición y posterior hallazgo con vida de Diana Ospina, mujer que fue víctima de un secuestro y robo tras salir de una discoteca en Chapinero y abordar un taxi, ha puesto nuevamente en el centro del debate la seguridad al moverse en transporte público durante la madrugada en Bogotá.

La mujer fue vista por última vez en la madrugada del 22 de febrero, tras salir de Theatron. Tomó un taxi en la vía pública y permaneció desaparecida casi 48 horas. Luego fue hallada en una zona boscosa hacia Choachí y se reencontró con su familia.

Lea también: “Llegó mi amor. Llegó la niña de la casa. Gracias, Dios mío”: así fue la reacción de los papás de Diana Ospina tras su regreso a casa

Las autoridades han señalado que su caso se está investigando como un secuestro bajo la modalidad del llamado “paseo millonario”, en el que delincuentes interceptan a la víctima, la retienen y acceden a sus cuentas bancarias por largas horas. En este hecho, se registraron movimientos por sumas importantes.

¿Qué puede aprender para cuidarse al usar transporte en la noche?

Aunque la investigación continúa, este caso deja recomendaciones importantes para reforzar su seguridad cuando se moviliza en Bogotá, especialmente en horarios nocturnos:

1. Priorice transporte verificado: Cuando solicite un taxi o vehículo por aplicación, hágalo a través de plataformas confiables que permitan seguimiento GPS y compartir la ruta en tiempo real.

Uber. Las plataformas de transporte como Uber y Didi deberán adherir al IMSS a sus conductores en Puebla, de lo contrario no se les dejará seguir operando en el estado, advirtió ayer la secretaria de Movilidad. FOTO: Mireya Novo/Agencia Enfoque

2. Aborde en puntos seguros: Procure pedir su transporte desde lugares iluminados, concurridos o con vigilancia. Evite abordar vehículos en la vía pública sin verificación.

3. Comparta su ubicación: Antes de iniciar el recorrido, comparta los datos del vehículo y su ubicación con un familiar o persona de confianza.

4. Esté atento a cambios de ruta: Si el conductor modifica el trayecto sin justificación o percibe una situación irregular, solicite detener el vehículo en un lugar seguro y comuníquese de inmediato con alguien de confianza o con las autoridades.

5. Tenga a la mano números de emergencia: Mantenga activado el GPS y conozca las líneas de atención para reaccionar oportunamente ante cualquier eventualidad.

Lea también: Empresa de taxi involucrado en secuestro de Diana Ospina se pronunció: conductor habría entregado el carro después del delito

El caso de Diana Ospina no solo es materia de investigación judicial, también es un llamado a reforzar la cultura del autocuidado. En una ciudad con amplia oferta de vida nocturna y múltiples opciones de transporte, la prevención puede marcar la diferencia. Informarse, verificar y mantenerse alerta son acciones sencillas que pueden reducir riesgos y contribuir a trayectos más seguros.