Reconocido futbolista de Llaneros FC está involucrado en la muerte de un ciclista: lo habría atropellado estando borracho

Futbolista de equipo de la A atropelló a un ciclista y le causó la muerte.

Una figura clave del equipo Llaneros FC, perteneciente a la primera división del fútbol profesional colombiano, está en graves problemas tras atropellar, presuntamente, a un ciclista en una vía de Villavicencio. El hecho ocurrió en el barrio Pinilla de la capital del Meta en la mañana del sábado 21 de febrero, cuando el futbolista Marlon Ricardo Sierra, de 31 años, embistió a un hombre de 68 años llamado Ángel María León Ladino.

Esto también podría interesarle: Alerta en Bogotá: Buscan desesperadamente a mujer que desapareció tras salir de famosa discoteca en Chapinero

Según versiones preliminares conocidas por el medio Vive el Meta, el volante de Llaneros tenía un grado de alcoholemia al momento del suceso, por el cual fue capturado tras haber avanzado unos metros después de arrollar a León Ladino. Entre los motivos de la detención también estaba la omisión de socorro pues, al parecer, Sierra no se detuvo a auxiliar a la víctima.

¿Quién era la víctima?

De acuerdo con el medio citado, Juan Carlos Trujillo, presidente del club deportivo, solo se limitó a afirmar que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos alrededor de la muerte de León Ladino, quien era vigilante en el sector de Acacías.

Ese sábado, un día después del partido de Llaneros Fc contra el Deportivo Independiente Medellín que quedó en 2-2, la víctima se dirigía en su bicicleta hacia su lugar de trabajo. sin embargo, horas después falleció en un centro asistencial por la gravedad de las heridas causadas por la embestida.

Para otra noticia similar, lea esto: Jóven colombiano fue asesinado a puñaladas por un niño de 13 años en España: el presunto agresor también era de Colombia

Actualmente, la familia sigue clamando justicia y desde su comunidad hicieron un homenaje a León Ladino, quien era conocido y apreciado entre sus vecinos.