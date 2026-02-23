Exesposa de Jhonny Rivera fue invitada y asistió a su matrimonio con Jenny López: ¿quién es?

Foto de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López detalle del vestido de novia.

El cantante de música popular Jhonny Rivera, a sus 52 años, decidió darse una nueva oportunidad en el amor y llegó al altar con su novia, Jenny López, de 23 años. La pareja selló su relación con una boda que reunió a familiares, amigos y seguidores que celebraron este nuevo capítulo en la vida del artista.

La ceremonia se llevó a cabo el pasado 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, en Risaralda, donde cerca de 300 invitados acompañaron a la pareja en el esperado “sí”. El evento estuvo cargado de emotividad y detalles especiales que conmovieron a los asistentes y a los usuarios en redes sociales.

¿Quién es la exesposa de Jhonny Rivera?

El matrimonio tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, escenario al que Jhonny Rivera llegó en un jeep, mientras que la novia arribó en un carro antiguo acompañada por su padre. Ambos optaron por atuendos en tonos blancos y claros, con sutiles detalles en negro, que marcaron la estética elegante y sobria de la ceremonia.

Las imágenes del enlace rápidamente circularon en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron su alegría por el momento que vive el artista paisa, destacando la felicidad de la pareja y el ambiente íntimo de la celebración.

Uno de los detalles que más comentarios generó fue la presencia de Luz Mery Galeano, expareja del cantante y madre de Andy Rivera. Su asistencia fue interpretada por muchos como una muestra de respeto, madurez y buena relación familiar.

Para la ocasión, Galeano lució un vestido rojo oscuro, con el cabello recogido y accesorios brillantes, reflejando elegancia durante la celebración. Aunque no publicó un mensaje directo sobre la boda, compartió contenido alusivo al evento, incluyendo un sticker de recién casados, lo que fue tomado por los seguidores como un gesto simbólico hacia la unión.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La decisión de la expareja de acompañar este momento fue ampliamente aplaudida en redes sociales, donde usuarios resaltaron la cordialidad entre ambos y la sana comunicación que han mantenido a lo largo de los años, especialmente en temas relacionados con su hijo.

Los comentarios destacaron la madurez emocional y el respeto entre las partes, señalando que este tipo de gestos reflejan relaciones familiares basadas en el diálogo y la armonía, incluso después de una ruptura amorosa.

Con esta boda, Jhonny Rivera inicia una nueva etapa personal junto a Jenny López, rodeado del cariño de sus seres queridos y del respaldo de sus seguidores, quienes celebraron este paso importante en su vida sentimental.