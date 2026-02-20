Petro confirmó decomiso de 17 toneladas de cocaína, siendo el mayor en un solo día en la historia del narcotráfico

Petro reportó decomiso de 17 toneladas de cocaína, el mayor en un solo día en la historia del narcotráfico

En su cuenta personal de la red social “X” (antes Twitter) el presidente Gustavo Petro dio a conocer sobre un impactante resultado operacional en la lucha contra el narcotráfico, logrado mediante labores de inteligencia de la Armada colombiana en coordinación con autoridades internacionales.

Lea también: Alerta máxima: Junta de Inteligencia Conjunta activa plan de choque para neutralizar amenazas contra Petro

Según el jefe de Estado, las operaciones permitieron la incautación de cerca de 17 toneladas de cocaína durante acciones realizadas en zonas marítimas cercanas a México, El Salvador y la Polinesia Francesa.

“Le anuncio al país que, con inteligencia colombiana de la Naval, coordinando con policías de Francia, México y El Salvador, hemos logrado incautar casi 17 toneladas de cocaína cerca de la Polinesia Francesa, México y El Salvador”, escribió el mandatario.

El resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Armada Nacional de Colombia y autoridades marítimas de Francia, incluyendo la Armada de Francia, así como la Secretaría de Marina de México y la Marina Nacional de El Salvador.

Le puede interesar: Congresistas quieren sacar del gobierno al ministro de Salud: “Tiene que dejar de lavarse las manos”

El presidente Petro señaló que, con base en los reportes operacionales, se realizaron tres eventos de interdicción marítima entre el 1° y el 15 de febrero de 2026.

En estas acciones fueron detectadas tres embarcaciones: la primera tipo pesquero, la segunda de alto bordo tipo cisterna y la tercera multipropósito, utilizadas para el transporte de estupefacientes.

Las operaciones se desarrollaron en tres puntos estratégicos: al noroeste de Isla Clarión (México), al sureste de la Polinesia Francesa (Francia) y al suroeste de Bocana El Cordoncillo (El Salvador).

En el primer evento se incautaron 6.016 kilogramos de clorhidrato de cocaína y fueron capturados seis ciudadanos mexicanos.

En el segundo procedimiento se logró la incautación de 4.240 kilogramos de clorhidrato de cocaína, sin capturas.

En el tercer evento se decomisaron 6.600 kilogramos adicionales y se logró la captura de 10 personas de distintas nacionalidades: cuatro colombianos, un ecuatoriano, tres nicaragüenses y dos panameños.

En total, el reporte es de 16.856 kilogramos de clorhidrato de cocaína decomisados y la captura de 16 personas.

Al presentar el balance, el presidente Petro destacó el alcance del resultado y afirmó: “Creo que es el mayor decomiso en un solo día en la historia del tráfico ilegal de cocaína”.