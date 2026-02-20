¡Insólito! un mujer fue captada arriesgando la vida de una niña y una bebe en una patineta eléctrica

Un video captado por ciudadanos en la calle 30 de Barranquilla registró el momento en que una mujer se desplazaba en una patineta eléctrica transportando a dos menores de edad en medio del tráfico pesado.

La grabación, que se viralizó muestra cómo una de una niña y una bebe viajan sentada en la base del vehículo sosteniendo a una bebé en sus brazos, mientras la conductora maniobra entre buses y vehículos particulares sin portar elementos de protección.

El hecho ocurrió en una de las arterias viales más críticas de la ciudad, donde la circulación de vehículos de carga y transporte público es constante. Se evidencia en el archivo que, la inestabilidad de la carga y la falta de cascos generaron un rechazo inmediato entre los conductores que presenciaron la escena y en redes sociales, fue calificada como un acto de “irresponsabilidad”.

De acuerdo con la normativa para el uso de estos dispositivos son que son enmarcados como uso individual, por lo que prohíbe el transporte de acompañantes, a menos que el diseño original de fábrica lo permita, condición que no cumplen las patinetas convencionales.

La ley también estipula que la circulación por vías públicas está restringida a personas mayores de 16 años. En el caso registrado en Barranquilla, la presencia de menores de edad en la plataforma de la patineta no solo vulnera las normas de tránsito, sino que altera el centro de gravedad del vehículo, reduciendo la capacidad de frenado y respuesta ante cualquier bache o cambio repentino en el flujo vehicular.

El uso indebido de estos vehículos en corredores de alta velocidad como la calle 30 puede acarrear sanciones severas. Las autoridades de tránsito tienen la facultad de imponer comparendos e incluso proceder con la inmovilización de la patineta si se detecta la omisión de prendas retrorreflectivas, luces, cascos o el incumplimiento del uso del carril derecho o ciclorrutas dependiendo de las características de estos vehículos eléctricos. Hasta el momento no hay pronunciación sobre este acto, ni se conoce si ya se aplicó alguna sanción a la mujer.