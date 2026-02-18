Atención: hay cierres y trancones en la calle 26 por protestas de estudiantes de la Universidad Nacional

En horas de la tarde de este miércoles 18 de febrero se registran trancones y cierres por manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional sobre la calle 26, a la altura de la institución. Actualmente, las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias del Transmilenio se encuentran fuera de servicio, y desde la autoridad de tránsito recomiendan tomar como vías alterna la calle 53 y avenida Circunvalar al occidente y la carrera 40 y av. Américas al oriente.

Adicionalmente, hacia las 6:00 de la tarde se reporta accidente entre automóvil y motociclista, en esa misma avenida con carrera 15, en sentido Oriente - Occidente, lo que suma un elemento extras a las dificultades de movilidad registradas por la movilización.

Afectaciones en el servicio de TransMilenio

Desde TransMilenio informan que son casi 43.000 los usuarios afectados por la situación de movilidad en el sector y señalan que las rutas que transitan por la troncal Calle 26 están realizando retornos en Corferias y Concejo de Bogotá. Los servicios troncales KB16 y KG43 están retornando en la estación CAD y los de TransMiZonal activaron desvíos.

Tenga que en cuenta que los siguientes servicios de TransMiZonal presentan afectaciones: C1, 787A, GA538, C135, 576, P7, T62, GK542, GH529, BG902, GH530, CG157, GG525, GF512, GK527, GA532, 593, GL533, 166, P44, 111, 786, CG137, CG147 y DG208.

¿Por qué protestan los estudiantes?

Desde la noche de ayer, martes 17 de febrero, estudiantes de la Universidad Nacional (sede Bogotá) comenzaron a protestar tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó designar a José Ismael Peña como rector de la institución en un plazo de 48 horas.

Este fallo se da después de dos años desde que comenzó la controversia con la rectoría de la universidad, y ha generado malestar porque desde sectores de la comunidad lo califican como una vulneración a la autonomía de la institución.