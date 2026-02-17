¿Qué proponen los aspirantes al Congreso por los animales? Candidatos presentarán sus propuestas en la Universidad Javeriana

Cadenas de restaurantes bajo la lupa por no cumplir con compromisos de protección animal en Colombia.

En vísperas de las elecciones, los animales también entran en campaña. El grupo de Protección Animal de la Universidad Javeriana y el Observatorio Animalista realizarán el IV Foro Nacional: La protección animal en el Congreso de la República. Un espacio que reunirá a los aspirantes de distintos partidos políticos para debatir sus propuestas frente a esta agenda.

El encuentro se llevara acabo el jueves 19 de febrero a las 6:00 p.m. en el Auditorio Luis Fernando Galán de la Universidad Javeriana. El ingreso del público estará habilitado a partir de las 5:30 p.m.

Volante IV foro nacional por la protección animales- cortesía Universidad Javeriana 17 febrero 2026 (Cortesía Universidad Javeriana)

El objetivo central del foro será analizar que reformas legislativas necesita Colombia para garantizar una protección efectiva de los animales y debatir cuál debería ser el rol del próximo Congreso frente a este tema.

Lea también: Tragedia en Córdoba: la impactante cifra de animales muertos y damnificados que tiene en alerta a las autoridades

Durante la jornada también se hará un reconocimiento al trabajo legislativo del último Congreso, periodo en el que se radicaron decenas de iniciativas relacionadas con protección animal. De estas, aproximadamente diez lograron convertirse en ley, marcando avances en una agenda que ha tomado fuerza en los últimos años.

Seis temas claves en el debate

Animales utilizados en espectáculos.

Animales domésticos en contextos urbanos y rurales.

Protección y cuidado de los animales silvestres.

Animales utilizados para el trabajo.

uso de animales en la investigación científica.

Uso de animales para la alimentación.

El foro busca convertirse en un espacio de diálogo abierto entre ciudadanos y candidatos. La invitación esta abierta a todo el público.