Video | Soldado fue alcanzado por un rayo en base militar de Popayán: quedó herido de gravedad

Una fuerte tormenta eléctrica que azotó la zona donde está ubicado el cantón General José Hilario López, en Popayán, causó un impactante accidente, el pasado fin de semanda, que afectó a un soldado del lugar y a uno de los helicópteros que allí se encontraban.

Lea también: Caos por retención de cerca de 1.500 funcionarios en el CAN en Bogotá cumple más de seis horas

En medio del evento meteorológico, un rayo cayó sobre un soldado cuando este hacía sus labores al lado de un helicóptero tipo UH-60 Black Hawk. El impacto dejó al uniformado, de quien se desconoce su identidad, delicadamente herido, por lo tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica. En video quedó captado el momento exacto en que el militar se desploma tras el destello.

Aunque al principio se pensó que podía tratarse de un ataque por parte de grupos al margen de la ley, posteriormente se determinó que se trataba de un incidente relacionado exclusivamente a condiciones climáticas adversas.

Le puede interesar: “Queda bien claro lo que me gusta”: Petro se va contra Lina María Garrido ante comentarios sobre su supuesta pareja

Según informó la institución, el soldado “recibió atención médica inmediata y actualmente permanece estable y en proceso de recuperación”. Por su parte, el helicóptero afectado, perteneciente al Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 3, quedó con daños críticos en el rotor de cola a raíz de la descarga eléctrica. Debido a esto, “permanece fuera de operación mientras se adelanta la valoración técnica correspondiente”.