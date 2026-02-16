Revelan causa del accidente aéreo de la ruta Cúcuta-Ocaña que dejó 15 personas muertas

En la mañana de este lunes 16 de febrero la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dio detalles del accidente aéreo que se presentó en la ruta Cúcuta-Ocaña de la aerolínea Satena y dejó al menos 15 personas muertas.

En un pronunciamiento público, la ministra Rojas dio detalles de un reporte que se produjo sobre el accidente y dio nuevas pistas sobre las posibles causas del mismo.

“La aeronave iba a 7.900 pies de altura con una velocidad de 273 nudos. Eso son, 550 kilómetros por hora. Es una velocidad normal para el lugar donde se encontraba. Sin embargo, la última traza que creo es muy reveladora, marcó una velocidad de 234 nudos, un poco menor que la anterior. Pero aquí hay un dato fundamental: Estaba a 6.500 pies de altura”, señaló la ministra Rojas en su intervención pública.

La jefa de la cartera de Transporte explicó que esa pérdida de altitud provocó que la aeronave terminara chocando contra los árboles de las montañas de la región de Norte de Santander en la cual se encontraba. Consiguió avanzar alrededor de 150 metros y luego terminó prácticamente destruida.

“Ahí se va encontrando la clave para ir entendiendo lo que sucedió: las causas y la situación. Ya en un informe de más adelante, que será el informe final, estarán las conclusiones definitivas. Por ahora, es importante poderles compartir esto”, concluyó la ministra de Transporte.

Pero quizás uno de los detalles más preocupantes sobre lo ocurrido es que el lugar donde se registró este grave accidente sufrió múltiples alteraciones, lo cual ha complicado las investigaciones, de acuerdo con los detalles entregados por el Ministerio de Transporte.