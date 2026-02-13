Sanguino le advierte a los empresarios que deben pagar la quincena de hoy con el aumento del 23% del salario

Luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo de 2026, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió al tema despejando dudas sobre qué​ pasará con el salario de los trabajadores precisamente en este fin de semana que es quincena.

Lea también: Petro reaccionó a la suspensión del salario mínimo y plantearía una jugada para mantener el alto porcentaje

El jefe de la cartera en su cuenta de “X” (antes Twitter), le pidió a los empresarios desembolsar el dinero correspondiente al pago del día 15, bajo el porcentaje del 23% como estaba decretado.

“El Decreto 1469 de 2025, mediante el cual se fijó el salario mínimo, se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento.Empresarios: esta quincena debe pagarse con el ajuste correspondiente, que rige desde el 1.º de enero de 2026.Hasta tanto no se expida un decreto transitorio ordenado, la norma mantiene plenamente sus efectos jurídicos“, escribió Sanguino quien agregó:

“Los derechos laborales son progresivos y no admiten retrocesos; por ello, cualquier interpretación debe realizarse a la luz del principio in dubio pro operario, privilegiando la protección del trabajo, el ingreso y el bienestar de la persona trabajadora y sus familias”.

Finalmente Antonio Sanguino, dejó entrever que el salario mínimo no se modificara mucho.

“Cumplir la Constitución no es opcional: el salario vital es un imperativo del Estado Social de Derecho y una garantía de dignidad, seguridad jurídica y respeto por las y los trabajadores”.