Hombre asesina a sus dos hijos y se suicida tras enterarse de una presunta infidelidad de su pareja

Thales Machado, secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara, asesinó a sus dos hijos menores de edad y posteriormente se quitó la vida con un arma de fuego. El caso ocurrió la noche del miércoles 11 de febrero en el estado de Goiás, en la región centro-oeste del país.

¿Qué se sabe del doble homicidio?

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Militar y la Policía Civil de Goiás, Machado atacó a sus hijos —de 12 y 8 años— dentro de su vivienda. Tras los disparos, el funcionario se suicidó en el lugar. Las autoridades investigan el hecho como doble homicidio seguido de suicidio, una tipificación que se aplica cuando el agresor causa la muerte de terceros y luego la propia.

Horas antes del crimen, el funcionario habría publicado una carta de despedida en redes sociales, la cual fue retirada posteriormente. En el mensaje, según fuentes judiciales, aludía a conflictos de pareja y una presunta infidelidad, elementos que ahora forman parte del expediente.

Lea también: Felipe Arias habló de las amenazas que recibió su gran amigo asesinado en Bogotá, ¿qué pasó?

Estado de las víctimas

Los menores fueron trasladados de urgencia a hospitales locales. El hijo mayor falleció poco después de ingresar, mientras que el menor murió en la madrugada del jueves tras una intervención quirúrgica, debido a la gravedad de las heridas. Machado murió en el lugar de los hechos.

Investigación y contexto de violencia vicaria

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, expresó su consternación y advirtió sobre la gravedad de la violencia intrafamiliar, haciendo referencia al concepto de violencia vicaria: agresiones que buscan provocar el mayor daño emocional posible a la pareja mediante ataques directos contra los hijos.

Las autoridades continúan recabando pruebas, incluidos los contenidos de la carta y registros digitales, para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades penales y administrativas conexas.

Le puede interesar: DJ Dever lleva tres días desaparecido: familia y fans hicieron velatón, piden respeto por su vida

Medidas oficiales y situación de la madre

La alcaldía de Itumbiara decretó tres días de luto oficial. La madre de los menores no enfrenta imputación, colabora con la justicia y es considerada víctima indirecta del crimen. Recibe acompañamiento psicológico y medidas de protección.

Sin embargo, durante el velorio de los niños, la mujer tuvo que retirarse de manera anticipada tras amenazas e insultos de asistentes que la responsabilizaban por los hechos. Estos episodios también están siendo documentados por las autoridades.