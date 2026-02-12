Revelan informe de inteligencia que le llegó a Petro sobre el general Urrego, señalado por presunta conspiración

No para la controversia por los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro contra un general de la Policía por un supuesto entrampamiento en su contra. Unas horas después de sus declaraciones, se conoció que el mandatario había retirado del servicio al general Edwin Urrego, quien se desempeñaba como comandante de la Policía de Cali. El uniformado, a su vez, anunció acciones legales ante lo que consideró una decisión injustificada.

(Lea también: Nueva pelea en el petrismo: Roy Barreras calificó a Gustavo Bolívar como “mentiroso y calumniador”).

En efecto, la rapidez con la que actuó el presidente Gustavo Petro en este caso ha llamado la atención de la opinión pública. Al parecer, el mandatario recibió un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el cual se hacían fuertes señalamientos contra el general Urrego.

Algunos apartes del documento fueron revelados en las últimas horas por el diario El Tiempo.

Para empezar, la DNI cita una denuncia anónima que llegó directamente al correo de la Colombia Humana, el partido del presidente Petro.

"En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente petro y el ministro armando benedetti por parte del Teniente Coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de barranquilla en el cual con políticos de derecha como char vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. favor alertar al presidente debido a que ese señor moreno arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo grate de bogotá siendo el enlace (SIC)”, reza la comunicación revelada por El Tiempo.

De acuerdo con ese medio de comunicación, la DNI habría dado fe de que la denuncia era real, aunque en el informe no habría anexado pruebas del supuesto complot. Vale decir que para el momento en el que habría llegado esa información el general Urrego se desempeñaba como comandante de la Policía de Barranquilla y luego fue trasladado a Cali.

De hecho, su traslado se dio después de un allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en esa ciudad. Aunque no mencionó al ministro, el general Urrego sí le dijo a El Tiempo que hubo personas interesadas en sacarlo de su cargo en la Policía. “En su momento hubo situaciones en las que se manifestó la intención de que yo saliera de la Policía, incluso cuando estaba en Barranquilla”, comentó.

Durante la noche de este 11 de febrero el propio ministro Benedetti se refirió a las versiones que lo señalaban de intervenir en la salida de Urrego.

“El General (r) Urrego, de forma sospechosa, quiere hacer creer a los periodistas y la opinión pública que lo botaron por el ilegal allanamiento que me hicieron el 11 de noviembre de 2025. No señor, no sea cobarde, a usted lo botan es porque hay un informe de inteligencia donde le iba a hacer un entrampamiento al presidente Gustavo Petro”, advirtió Benedetti en una publicación en su cuenta oficial en la red social X.

¿Hubo una “conspiración” contra Petro?

El Tiempo también advirtió que había un capítulo del informe de la DNI titulado “verificación de la supuesta conspiración contra el señor Presidente de la República y el señor ministro”. Allí mencionan múltiples acciones legales que se han presentado contra el uniformado durante su carrera, aunque no avanzaron hasta convertirse en procesos administrativos o penales formales.

“Cabría considerar que la cercanía del señor oficial con ciertos círculos políticos, desde el inicio de su carrera policial, pudo haber sido aprovechada para la eventual realización de hechos de carácter delictivo”, señala el informe, aunque también considera otras versiones. "No se descarta que la información difundida tenga un propósito negativo en contra de los oficiales, posiblemente motivada por supuestos casos de maltrato de algunos ellos hacia sus subalternos, aprovechando la autoridad de sus cargos", anota.