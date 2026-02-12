Esta es la plata que le tocaría a cada colombiano si se distribuye el efectivo del país de manera equitativa

Tras el aumento del salario mínimo en Colombia del 23% para 2026, que junto al subsidio de transporte quedó en $2′000.000 de pesos, son muchas las preguntas que se le metieron en la mente a miles de personas, dentro de ellas, el saber de a cuánto le tocaría a cada adulto colombiano en el país, si se distribuyera el dinero que circula en efectivo de manera equitativa.

El creador de contenido y curioso por naturaleza, Phil O’ Sophie, fue el encargado de ayudar a quienes tenían esta duda por medio de un video en TikTok, que rápidamente sobrepasó las 110.000 reproducciones en la plataforma china.

Este creador de contenido mostró las estadísticas de producción y circulación de billetes y monedas del Banco de la República, en el periodo de 2024 a 2025, en los que se establece que en el país circulan más de $85 billones de pesos en efectivo, circulando o almacenados en una bóveda, distribuidos de la siguiente manera:

100 MIL: 352.570.000 billetes

352.570.000 billetes 50 MIL: 766.500.000, billetes

766.500.000, billetes 20 MIL: 308.000.000, billetes

308.000.000, billetes 10 MIL: 301.000.000, billetes

301.000.000, billetes 5 MIL: 235.200.000, billetes

235.200.000, billetes 2 MIL: 473.500.000, billetes

473.500.000, billetes 500: 410.500.000, monedas

410.500.000, monedas 200: 412.100.000, monedas

412.100.000, monedas 100: 448.400.000, monedas

448.400.000, monedas 50: 304.430.000, monedas

En el mismo video, este ‘curioso’ aseguró que si se repartieran de manera equitativa todas las monedas y billetes de manera equitativa, entre los 35,6, millones de Colombia, cada uno tendría $2′355.300 pesos distribuidos de la siguiente manera: