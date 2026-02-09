“Dejen de ser cínicos”: Petro arremete contra generadoras de energía por inundaciones en el Caribe

Ante la emergencia que se vive actualmente por las inundaciones en Córdoba, Sucre y Bolívar, las cuales el presidente Gustavo Petro atribuye su origen a la crisis climática y a la decisión de botar agua de las represas saturadas, el jefe de Estado ordenó este lunes a las generadoras de energía públicas aplicar “ya” la nueva tarifa.

“Di expresa indicación a todas las juntas directivas de las generadoras públicas, que desde ya debían usar la formula nueva tarifaria”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

Agregó que “por emergencia esa fórmula debe adelantarse para todas las generadoras y será decreto/ley”.

Asimismo, pidió explicaciones públicas al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sobre por qué no se ha aplicado esta nueva tarifa.

“La Superintendencia de Servicios Públicos y el ministro Palma deben informar públicamente qué pasó con la Directiva Presidencial de someterse a la nueva fórmula, que desde hace cuatro meses impartí a todas la juntas directivas y gerentes de generadoras públicas”, manifestó en X.

Al respecto, el jefe de Estado expresó: “Si mi indicación se hubiera cumplido, Urrá no estaría llena, las tarifas hubieran bajado más y el desastre sería sustancialmente menor”.

El presidente Petro también se refirió a la ayuda humanitaria y afirmó que el Gobierno nacional trabaja actualmente en la elaboración de los decretos de Emergencia Económica y Social para responder a la crisis que se vive en la región. Además, anunció que tanto los ministros como directivos de las entidades responsables se reunirán este lunes en la ciudad de Montería.

“Mientras ayudamos con comida por miles de cajas y compramos alimentos en la región contigua, expedimos los decretos de emergencia. Hoy todo el gobierno se reúne en Montería”, añadió.

La orden del mandatario a las generadoras de energía se registra horas después de que el domingo, a través de X, ordenara a las Superintendencias investigar lo relacionado con la pérdida de agua en los embalses y su afectación con las inundaciones en el Caribe.

​Presidente Petr​o señala a generadores de energía

En el mismo contexto, en otro mensaje en X el presidente Petro reiteró este lunes que los generadores de energía “están botando agua gratuitamente” y “por toneladas”, lo cual se sumó a la crisis climática y agravó la afectación por las inundaciones en la Costa Caribe.

“Señores de @acolgen, hoy los embalses están botando agua gratuitamente y por miles de toneladas de agua por segundo, dejen de ser cínicos. Ustedes saben porque tenían a reventar los embalses en medio del verano, y por qué, ahora que llegan las lluvias estaban a reventar”, dijo el jefe de Estado.

Además, señaló: “Les vino la crisis climática en forma de frente ártico en el Caribe, cosa que nunca habíamos visto, con aguas que nunca antes habían caído en tal cantidad de lluvia y se descubrió la codicia de los afiliados de @acolgen, sean generadores públicos tomados por mafias o privados que actúan igual”.