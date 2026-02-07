Famosa periodista contó que fue víctima de hurto en Bogotá y criticó al alcalde: “me robaron todo”

La inseguridad y el hurto en Bogotá siguen preocupando a la ciudadanía y su impacto no discrimina sectores ni personas. Esta vez, fue la periodista Catalina Botero, perteneciente a RTVC Noticias, quien denunció con indignación un robo del que fue víctima en la capital y criticó la situación de la ciudad.

Ocurrió en un parqueadero público

La presentadora dio a conocer el hecho por medio de su cuenta de X. Allí contó que el hurto sucedió en un parqueadero público del Distrito, ubicado en la Calle 70 # 9-95, mientras ella comía en un restaurante. “Hoy Bogotá me falló y me duele profundamente, de verdad”, dijo Botero, y detalló que rompieron el vidrio de su vehículo y se llevaron todo lo que había en su interior.

“Pagué lo que la ciudad me cobró. Llegué desde Medellín enamorada de Bogotá, pero aquí no cuidan a la ciudadanía: la Policía minimiza, el cuadrante ni me tomó los datos, no hicieron nada, nadie responde”, agregó, señalando a las autoridades de no tomar en serio su denuncia.

Entre lágrimas, Botero documentó en un video como quedó su carro tras el ataque. En él se puede ver uno de los vidrios rotos y fragmentos sobre las sillas.

Duro mensaje al alcalde Galán

“Bogotá da miedo y reina la impunidad”, dijo la periodista dirigiéndose al alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán. Botero aseguró que “la inseguridad se normalizó, la autoridad desapareció y la ciudadanía quedó sola”.

“Gobernar no es posar para la foto, es garantizar seguridad. Hoy fallaron. Y mucho”, declaró con severidad y, finalmente, le pidió al mandatario local que “por lo menos vean las cámaras, identifiquen a los responsables o algo”.