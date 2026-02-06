Emergencia: explosión en mina de Cundinamarca tiene a varias personas atrapadas y habría víctimas fatales

Una grave emergencia se reportó este jueves 5 de febrero en horas de la noche, con una explosión en la mina de carbón Mineros Asociados, en Guachetá, Cundinamarca, que dejó a varias personas atrapadas en el lugar y hasta víctimas fatales. Según reportes preliminares de las autoridades, serían seis las personas atrapadas bajo los escombros.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, la Agencia Nacional de Minería y otras autoridades y organismos de socorro, trabajan en la atención a esta situación ocurrida en la vereda Peñas, mientras se espera la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU).

Según información de La Fm, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, afirmó: “La alta acumulación de gases al interior de la mina, sumado a la cantidad de material que obstaculiza el ingreso, ha dificultado las labores de búsqueda y el trabajo por parte de los equipos de rescate. No se puede precisar en este momento si hay sobrevivientes o no, solo hasta que se logre contacto visual".

En desarrollo...