Accidente en mina de Guachetá, Cundinamarca: confirmaron la causa de la explosión

El accidente en una mina en el municipio de Guachetá, Cundinamarca, causó conmoción en las últimas horas y el Cuerpo Oficial de Bomberos ha tenido que adelantar unas arduas labores de rescate para recuperar los cuerpos. En total, seis mineros quedaron atrapados, según las cifras oficiales compartidas por las autoridades.

En la tarde de este viernes 6 de febrero el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que tras el accidente que se presentó en la mina Mata Siete de Guachetá encontraron dos cuerpos sin vida.

“Asimismo se confirma que la explosión se originó por acumulación de gases, en especial metano. Es una lamentable noticia para Cundinamarca y para el sector carbonífero. Desde el PMU en el municipio de Guachetá nos informan que continúan realizando labores de ventilación para dispersar la acumulación de gases y al final de la tarde se entregará un nuevo reporte. Acompañamos con solidaridad a las familias de los mineros, seres queridos y a toda la comunidad de Guachetá en este momento de dolor”, puntualizó Rey en un trino publicado a través e su cuenta en la red social X.

Entre otras cosas, señaló que la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Energía del departamento, y la Unidad Administrativa Especial Para La Gestión Del Riesgo De Desastres mantendran su presencia en la zona con el fin de brindar el apoyo psicosocial e institucional a las familias de las víctimas del accidente.

“Se realiza el rescate a las 13 horas y 14:10 se recuperaron dos cuerpos encontrados a 275 metros y el otro 290 metros se sigue ventilando el socavón y asegurando el área para seguir la búsqueda de los otros cuerpos”, señaló, por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.