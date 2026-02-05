“Ya esta institución, que fue tan eficaz para unas épocas, dejó de serlo”: Petro ante la OEA

Al intervenir en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), este miércoles en Washington, el presidente Gustavo Petro se refirió a la necesidad de profundizar los derechos contenidos en la Convención Americana, ampliándolos a los derechos de la mujer, los derechos sociales y los derechos relacionados con la naturaleza.

De acuerdo con el presidente Petro, es hora de dar la discusión sobre si con la actual OEA es suficiente o si, con base en leyes y normas que detengan la barbarie, se convierta en una institución continental que permita afrontar desafíos como la crisis climática o la aparición de fenómenos nuevos como es el caso del consumo fentanilo, la nueva droga que pone en peligro a la sociedad de los distintos países.

Al respecto, en su último discurso ante la OEA como presidente de Colombia, el mandatario planteó: “La Convención Americana de las Américas es de derechos individuales; es parte de una generación, de una manera de entender el mundo. Soñábamos con una democracia global liberal, y por eso varios países no están aquí presentes, porque han pensado en otra cosa”.

“Pero hoy, siglo XXI, en el año en que estamos, 2026, ¿es suficiente?“, dijo y agregó: “O si no es suficiente y nos mantenemos ahí, ¿no está ya escrito el final de la Organización de Estados Americanos? Es un poco la pregunta que me hago. Ya esta institución, que fue tan eficaz para unas épocas, dejó de serlo. Y si no coge la eficiencia de esta época, pues simplemente no tiene razón de ser".

Aumen​tar derechos, no recortarlos

​En su discurso, el jefe de Estado colombiano recordó que cuando intervino ante la OEA en abril de 2023, ya había planteado esta propuesta: “Que la Convención Americana, como tratado internacional aprobado por todas las naciones aquí presentes y parte de nuestra Constitución de Colombia, necesitaba una reforma, y no para recortar derechos, sino para aumentarlos”.

“Porque dije aquella vez, 19 de abril de 2023, que a mí me parece que debe ser completada la Convención Americana de Derechos Humanos de las Américas por los derechos de la mujer, que no existen ahí; por los derechos de la naturaleza, que no existen ahí; por los derechos colectivos y sociales, que no existen ahí”.

Respecto a esta misma propuesta, indicó que, en dicha ocasión, pidió en la misma OEA que “empezáramos a redactar el capítulo de la Convención Americana sobre derechos de la mujer, sobre derechos de la naturaleza, sobre derechos sociales y colectivos. Y ni una palabra, que yo sepa, puedo equivocarme. Ni una palabra. Luego, en estos tres años, no fuimos hacia las leyes. No fuimos hacia las normas construidas colectivamente”.

Cuestionamiento a la ONU

​El presidente Petro consideró que este estancamiento de la OEA es similar al que ocurre con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Encontramos el mismo problema en la ONU –expresó–. La ONU no pudo detener el genocidio de Gaza, y lo digo con claridad y sin miedo. Si Naciones Unidas fue fundada para que no hubiera más genocidio, como el que cometió el Estado alemán de los nazis frente a soviéticos, chinos, japoneses y judíos y otros pueblos del mundo; si fue fundada para eso y no pudo detener el genocidio en Gaza, ¿para qué sirve? Está cuestionada su existencia, así de simple. No tiene poder".