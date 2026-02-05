Radican escrito de acusación contra exdirector seccional de la Fiscalía por abusar sexualmente de una subalterna

Exdirector de seccional de la Fiscalía General de la Nación. (Foto: Tomada de Facebook / Freepik)

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exdirector seccional, César Rojas Arias, como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual.

El exfuncionario durante casi nueve meses habría aprovechado su cargo y jerarquía en la entidad para asediar y perseguir de manera sistemática a una subalterna, y amenazarla con traslados y retaliaciones laborales con el único propósito de que accediera a sus pretensiones sexuales.

De acuerdo con la investigación que se siguió con un enfoque diferencial de género y de protección integral a la víctima, los actos indebidos y otras conductas de índole sexual no consentidas por parte de un superior causaron un grave daño emocional a la mujer.

La audiencia de formalización de acusación se realizará en la fecha que fije la Sala Especial de Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Capturan a un hombre señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en Bogotá

El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar a un hombre señalado de abusar de una menor de 12 años. Un fiscal de la Unidad Especial de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) evidenció que el procesado habría aprovechado que la víctima se encontraba en un colegio, donde él elaboraba como administrador, para someterla a vejámenes sexuales.

Según la investigación, el 5 de diciembre el ahora procesado habría conducido a la víctima a una oficina en la institución educativa, con la excusa de que le ayudara a pintarla. En dicho lugar fue agredida.

Por estos hechos y en cumplimiento de una orden judicial, el pasado 22 de enero uniformados de la Sijin de la Policía Nacional capturaron al ahora procesado en Soacha (Cundinamarca).

Por esto, la Fiscalía imputó al hombre los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas, cargos que no aceptó. Al término de las audiencias concentradas el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al procesado.