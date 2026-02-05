Mujer habría sido usada como “cebo” para secuestrar y robar a un camionero que cubría la ruta Cali-Bogotá

Capturan a dos hombres por secuestro y robo de camión con carne en Tolima

Dos hombres fueron capturados horas después después de haber presuntamente secuestrado a un transportador y hurtado un vehículo de carga. El robo, que incluyó la retención temporal del conductor, se realizó mediante una modalidad de engaño iniciada minutos atrás, cuando la víctima permitió el acceso de una mujer a la cabina.

El operativo policial permitió no solo la detención de los implicados, sino la recuperación intacta de tres toneladas de carne empacada al vacío que habían salido de Cali con destino a Bogotá, según confirmaron las autoridades.

Los hechos, que son materia de investigación por parte de la Fiscalía, habrían iniciado en el municipio de Cajamarca. Según el reporte preliminar recopilado por Blu Radio y el Ojo de la noche, el coronel Jhon Anderson Vargas mencionó que el conductor fue abordado en ese punto por una mujer que solicitó ser transportada hasta la capital del país.

El viaje transcurrió con normalidad hasta llegar a Ibagué. La investigación apunta a que la mujer funcionó como un señuelo para facilitar el accionar. Justo en el momento en que ella descendió del vehículo en la capital tolimense, el conductor fue interceptado inmediatamente por dos sujetos armados.

Bajo intimidación con arma de fuego, los delincuentes redujeron al transportador, lo despojaron de su dinero personal y tomaron el control del automotor, llevándose toda la carga mientras retenían a la víctima para evitar una denuncia.

Luego de ser liberado, el conductor logró hacer un llamado de auxilio que activó un plan candado en las vías del departamento. La reacción de los uniformados permitió ubicar el camión cuando transitaba por jurisdicción de San Luis, frustrando el objetivo de los delincuentes de comercializar la mercancía hurtada.

El coronel Vargas detalló el saldo operativo al medio mencionado anteriormente: “Fueron capturados en flagrancia dos ciudadanos.. a quienes se les incautó un camión tipo furgón refrigerado, dos vehículos automotores y celulares”.

Búsqueda de la cómplice

Mientras los dos capturados quedaron a disposición de la autoridades para responder por los delitos de secuestro y hurto, los organismos de inteligencia concentran sus esfuerzos en localizar a la mujer que descendió en Ibagué.