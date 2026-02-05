Desde 2021, hace casi cinco años, no se bombardeaba al ELN: Petro ordenó el primer ataque aéreo de su gobierno contra esta guerrilla en el Catatumbo

Después de un largo tiempo de no registrarse operaciones aéreas ofensivas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y por primera vez bajo la administración actual, el presidente Gustavo Petro ordenó un bombardeo en la región del Catatumbo que dejó como saldo siete presuntos integrantes de esta guerrilla muertos y un capturado.

(También puede leer: Tras la salida de Iván Cepeda, ¿cómo quedan las consultas presidenciales del 8 de marzo?)

Esta intervención militar, ejecutada en la madrugada del miércoles en zonas rurales de El Tarra y Tibú (Norte de Santander), marcó un punto importante en la estrategia de orden público del Gobierno Nacional frente al ELN.

La operación conjunta, desplegada por tropas de la Segunda División del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, tenía como objetivo una estructura del Frente de Guerra Nororiental que, según inteligencia militar y reportes de Blu Radio, llevaban monitoreando desde hace más de un mes. Entre los fallecidos se identificó el segundo cabecilla del llamado Batallón de Frontera, mientras que otro integrante del grupo fue detenido en el lugar.

Giro estratégico: del diálogo a la ofensiva aérea

Aunque el presidente Petro señaló que este es el “catorceavo bombardeo” de su mandato contra estructuras criminales, fuentes militares y reportes de archivo confirman que se trata del primer ataque de este tipo dirigido específicamente contra el ELN desde 2021. La decisión responde a lo que sería una escalada violenta en la región y al estancamiento de los acercamientos de paz.

El mandatario fue enfático al justificar la orden, asegurando que se verificó previamente la ausencia de menores en el campamento, un protocolo clave en las reglas de enfrentamiento actuales. A través de su cuenta en X, Petro explicó el contexto de la decisión:

“Hace tres años se le propuso al ELN un proceso de paz. Nos respondió hace un año asesinando 200 campesinos en el Catatumbo”, declaró el Presidente.

Asimismo, el Petro vinculó a los cabecillas de esta organización con redes transnacionales de narcotráfico, revelando que ha entregado información sensible a Estados Unidos: “Los nombres de los capos de capos que he entregado a Trump, no viven en Colombia y son parte de la multinacional de la cocaína... No es posible que los culpables vivan en los mayores lujos del mundo y los castigados y muertos sean los campesinos empobrecidos de Colombia”.

Arsenal de guerra y tecnología europea

El reporte oficial de las Fuerzas Militares detalla la incautación de un arsenal significativo que evidencia la capacidad de fuego de la estructura golpeada. Se recuperaron 12 fusiles (otras fuentes señalan hasta 15), armas cortas, municiones y explosivos improvisados.

Un hallazgo alertó a los servicios de inteligencia: la presencia de tecnología avanzada para la guerra no convencional. Las tropas encontraron drones destruidos, granadas adaptadas para ser lanzadas desde aeronaves no tripuladas y, según información revelada por Blu Radio, un equipo tecnológico de origen europeo diseñado para bloquear señales de drones, el cual ya se encuentra bajo análisis del CTI de la Fiscalía.

El Ejército Nacional, a través de sus canales oficiales, ratificó la legalidad de la maniobra: “Nuestros soldados en terreno reportan la neutralización de siete sujetos, presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN y la captura de uno más...La ofensiva de las Fuerzas Militares es respetuosa de los Derechos Humanos. Estas operaciones militares tienen como objetivo salvaguardar la vida y el bienestar de las poblaciones afectadas por las confrontaciones que realizan los grupos armados organizados, estructura 33 y Eln.

Petro cerró su pronunciamiento con lo que se puede ver como un ultimátum, llamando a la sustitución de economías ilícitas:

“Quienes quieran seguirlos desde Colombia y no acepten el camino de la paz, que comienza desmantelando las infraestructuras del narcotráfico y el oro ilícito, simplemente correrán la consecuencia de ser hacedores de violencia. Al final es una decisión individual, pero aconsejo por una Colombia Grande que escojan la paz.”.