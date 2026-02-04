Suerte instátanea: MiLoto cayó en Colombia, resultados del sorteo del 3 de febrero de 2026

La suerte de MiLoto llegó por primera vez a Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, luego de que un jugador resultara ganador del premio mayor en el sorteo No. 479, marcando un hito para esta localidad del Eje Cafetero. Los números ganadores que cambiaron la vida del nuevo millonario fueron 08, 09, 17, 22 y 24, una combinación que no solo trajo alegría a la región, sino que también confirmó el crecimiento del juego a nivel nacional.

Además del gran ganador, el sorteo dejó más de 13.461 personas premiadas en diferentes ciudades del país, lo que ratifica el alto nivel de participación y la expectativa que despierta este producto de Baloto. Con cada edición, MiLoto sigue posicionándose como una de las alternativas de juego más atractivas para los colombianos que buscan tentar la suerte con apuestas accesibles.

MiLoto reparte premio mayor en Santa Rosa de Cabal y deja más de 13 mil ganadores en Colombia

Más allá de los premios, uno de los aspectos más destacados de MiLoto es su impacto social. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 31 de enero de 2026, el juego ha transferido más de $18.403 millones al sistema de salud de Colombia, recursos que se destinan al fortalecimiento de programas médicos, atención hospitalaria y servicios esenciales en distintas regiones del país.

De acuerdo con cifras oficiales, solo entre el 20 de octubre de 2023 y el 14 de diciembre de 2025, MiLoto ya había realizado aportes por más de $16.864 millones al sector salud, una cifra que demuestra cómo cada apuesta contribuye de manera indirecta al bienestar colectivo. Esto significa que, aunque solo algunos jugadores se convierten en millonarios, millones de colombianos se benefician de los recursos que ingresan al sistema gracias a las ventas del juego.

El nuevo ganador de Santa Rosa de Cabal deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio a través del portal oficial www.baloto.com, donde encontrará toda la información necesaria para realizar el proceso de manera segura y transparente.

En cuanto a la facilidad de acceso, MiLoto ha logrado adaptarse a las nuevas dinámicas digitales y a los hábitos de consumo de los usuarios. Actualmente, los jugadores pueden comprar su tiquete desde la comodidad del celular o computador, ingresando directamente a la página web baloto.com, lo que permite participar desde cualquier lugar del país sin necesidad de desplazarse.

Esta modalidad digital se complementa con la compra presencial en más de 43 mil puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional, a través de Su Red, SuperGIROS y las principales cadenas de grandes superficies, garantizando cobertura tanto en zonas urbanas como rurales.

Con estos resultados, MiLoto continúa consolidándose como un juego que no solo entrega premios millonarios, sino que también deja una huella positiva en Colombia. La combinación entre entretenimiento, oportunidades de ganar y aportes al sistema de salud ha convertido a este producto en una alternativa que trasciende lo individual, demostrando que la suerte, cuando llega, puede tener un impacto mucho más amplio y social de lo que muchos imaginan.