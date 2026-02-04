El incómodo momento de la reunión de Petro y Trump: el mandatario colombiano rayó el regalo de su homólogo

La reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, dejó varios temas en los que ambos mandatarios profundizaron. El encuentro que se realizó en la Casa Blanca, tuvo un balance positivo de acuerdo a las declaraciones de los dos jefes de Estado.

Sin embargo, además de los asuntos de coyuntura, el presidente Petro dio a conocer un incómodo momento que ocurrió durante la conversación con Trump.

En rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, el mandatario colombiano señaló que Trump finalizando el encuentro, le regaló una gorra de su movimiento MAGA que decía "Make America Great Again“, lo que traduce ”Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande".

En ese momento, el presidente colombiano con un esfero reyó el obsequio puntualmente en la letra “America” poniéndole una “S”.

“Me dio la gorra roja de por una gran América, o hacer América grande en español. Yo le puse con un esfero S. Hacer las Américas grande y eso no se puede hacer sino sobre el respeto entre dos civilizaciones diferentes y América Latina es una civilización diversa en si misma. (...) eso se llama un pacto por la vida“.

Por otro lado, uno de los puntos en los que según Petro no lograron llegar a un acuerdo, fue cuando el presidente colombiano le pidió desclasificar los documentos del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y la toma del Palacio de Justicia.

A lo que Trump le respondió si creía que Estados Unidos estaba involucrado en esos hechos, a lo que Petro le contestó que “no”.

Si bien solo fue un momento de diferencia, para el jefe de Estado norteamericano, la reunión con Petro fue “fantástica”. Señalando que si bien no eran los mejores amigos, se