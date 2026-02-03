Al estilo inglés: Laura Sarabia recibió sus credenciales como embajadora del Reino Unido

En una ceremonia protocolaria celebrada en Londres, Laura Sarabia presentó oficialmente sus cartas credenciales ante el rey Carlos III, formalizando así su cargo como embajadora de Colombia en el Reino Unido. El acto, cargado de simbolismo diplomático, marcó el inicio de una nueva etapa en la representación del país ante una de las monarquías más influyentes del mundo.

Tras el encuentro, Sarabia compartió detalles de la audiencia con el monarca británico. “Tuve el honor de presentar cartas credenciales ante el rey Carlos III. Fue un honor para mí hablar de nuestro país y los retos que tenemos. Quedó muy contento y recuerda nuestro país, recuerda Cartagena y Chiribiquete”, expresó la diplomática desde la capital inglesa. Según indicó, la conversación giró en torno a los desafíos comunes que enfrenta Colombia y el mundo, especialmente en temas relacionados con la biodiversidad y la crisis climática.

Laura Sarabia inicia su labor diplomática en Reino Unido tras audiencia con el rey Carlos III

La embajadora también destacó que el rey Carlos III mostró un interés particular por Colombia, recordando algunos de sus lugares emblemáticos y manifestando su disposición para fortalecer las relaciones bilaterales. En ese sentido, Sarabia aseguró que se trabajará para que, en un futuro cercano, el monarca pueda realizar una visita oficial a Colombia, lo que sería un hito en la diplomacia entre ambos países.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la noticia con un mensaje público de felicitación. “Felicitaciones. A lo mejor vaya donde el rey a hablar de la crisis climática del mundo. Hoy mi Córdoba, en Colombia, mi tierra, está inundada”, escribió el mandatario, haciendo énfasis en la gravedad de la situación ambiental que vive el país por cuenta de las fuertes lluvias.

Sarabia no tardó en responder al mensaje presidencial y destacó la sintonía temática del encuentro con el rey. “Hablamos con el Rey Carlos III de la biodiversidad de nuestro país y de la lucha que compartimos frente a la crisis climática. Son muchos los retos que tenemos para seguir trabajando juntos”, señaló, subrayando que uno de los ejes centrales de su gestión será posicionar a Colombia como un actor clave en la agenda ambiental global.

Este cruce de mensajes entre Petro y Sarabia ha sido interpretado por algunos sectores como un posible gesto de reconciliación política, luego de las tensiones que protagonizaron días atrás. La semana pasada, el presidente acusó públicamente a Sarabia —quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)— de haber engañado al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, para la elección de agentes interventores en las EPS, con fines meramente económicos.

Sarabia rechazó de manera tajante esos señalamientos y pidió al jefe de Estado una certificación jurada de sus afirmaciones para poder ejercer su derecho a la defensa. El episodio generó un fuerte debate político y mediático, pues evidenció una fractura en la relación entre dos figuras que, durante buena parte del actual Gobierno, fueron consideradas cercanas.

Sin embargo, la reciente interacción alrededor de la presentación de credenciales parece marcar un tono distinto. Aunque no se ha hablado explícitamente de un acercamiento formal, los mensajes públicos sugieren una disposición a dejar atrás los roces y concentrarse en los temas de interés nacional.

Con este acto diplomático, Laura Sarabia asume plenamente su rol como embajadora de Colombia en el Reino Unido, con el reto de fortalecer las relaciones políticas, económicas y ambientales entre ambos países, en un contexto global marcado por la urgencia de enfrentar el cambio climático y promover la cooperación internacional.