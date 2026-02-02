CNE no concretó decisión sobre Iván Cepeda de cara a las consultas del 8 de marzo, ¿qué sigue?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no consiguió tomar una decisión sobre la participación del senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo. La votación quedó 5-4 a favor del no. Por las reglas del CNE, se necesitaban al menos 6 votos.

(Lea también: Fajardo retó a De la Espriella a participar en un debate, pero él le contestó que solo quiere debatir con Cepeda).

Para definir la situación de Cepeda, el CNE tendrá que acudir a dos conjueces que serán los encargados de definir el futuro electoral del senador. Si Cepeda pierde esta batalla, tendrá que ir directamente a la primera vuelta presidencial. En cambio, si consigue que los conjueces voten a su favor, podría sumarse a la consulta del Frente Amplio junto con otros precandidatos como el exministro del Interior Juan Fernando Cristo y el exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras.

El panorama, sin embargo, no pinta bien para Cepeda, pues se conoció que los conjueces serán Alejandro Felipe Sánchez y Manuel Antonio Avella. El primero pertenece al Centro Democrático, el partido de oposición, y el segundo, al Partido Liberal.

En otras palabras, es prácticamente imposible que el conjuez del Centro Democrático vote a favor de Cepeda y solo falta un voto para que sufra una derrota en el CNE.

Además, se conoció que el conjuez remanente sería Gustavo Marín Coral, que hace parte del partido Colombia Justa Libres, y podría tener un voto si se ausenta otro de los conjueces.

Cepeda convocó a marchas este 3 de febrero

Entre tanto, la izquierda está mpulsando unas marchas este 3 de febrero para respaldar al presidente Gustavo Petro en su visita a Estados Unidos, pero también para defender el derecho de Cepeda de participar en la consulta.

“Ante la fuerza de nuestro proyecto político, que ocupa el primer lugar en las preferencias ciudadanas en todas las encuestas, la respuesta cobarde de parte de la extrema derecha es bloquear la inscripción de nuestra precandidatura y nuestra participación en la consulta del Frente Amplio por la Vida”, advirtió Cepeda, tras invitar a los ciudadanos a las marchas de este 3 de febrero.