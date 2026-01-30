Video: Señalan a supuesto asesor del ministro de Trabajo de agredir a camarógrafo de Cablenoticias

En las últimas horas el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acudió a un evento del partido En Marcha y dio algunas declaraciones públicas sobre el estado del mercado laboral en Colombia. Después del espacio, un equipo periodístico del medio de comunicación Cablenoticias se acercó para hacerle unas preguntas, pero señalaron que uno de los acompañantes del ministro los agredió.

“Nosotros intentamos abordar al ministro Sanguino, quien ha sido defensor de todas las reformas y del decreto de emergencia económica. Sin embargo, cuando salía del auditorio de Compensar, nuestro compañero, el reportero gráfico Dany Hernández fue empujado por uno de los asesores del Ministerio del Trabajo. Uno de los asesores del equipo de comunicaciones”, sostuvo Víctor Castro Gómez, el periodista que se encontraba realizando el cubrimiento.

En efecto, en un video quedó grabado el momento en el que uno de los acompañantes del ministro empuja la cámara de Cablenoticias con su mano e impide que el equipo periodístico se acerque al funcionario.

“Este caballero decidió empujar a nuestro camarógrafo, lanzó la mano contra la cámara y evitó, en un ejemplo claro de intento de censura, que nosotros dialogáramos con el jefe de la cartera de Trabajo sobre un tema tan álgido como la emergencia económica”, explicó Víctor Castro Gómez.

Gobierno arremetió contra la Corte Constitucional por suspensión de la emergencia económica

En efecto, después de que la Corte Constitucional decidió suspender el decreto que dejaba en firme la emergencia económica en Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro se manifestó en contra de la decisión. Varios de sus funcionarios advirtieron que esta posición de la corte podría afectar la finanzas del país y el propio presidente Petro señaló que ese alto tribunal está yendo en contra de los intereses de la ciudadanía.

"Se trata literalmente de prejuzgar, pero además se hace por dos razones: por que es un decreto de mi gobierno y por que suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado Social de Derecho que la misma Constitución ordena. Estamos ante una ruptura real del orden constitucional, solo porque existe un gobierno que es amigo del pueblo trabajador“, advirtió el primer mandatario.