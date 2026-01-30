A la cárcel presunto responsable de crimen contra su suegra en violento ataque

Un juez con función de control de garantías de Girón, Santander, ordenó medida de aseguramiento en centro penitenciario contra Fisher Steven Novoa Duarte, de 33 años, señalado como el presunto responsable del homicidio de su suegra en un hecho de extrema violencia ocurrido en zona rural de este municipio. La decisión fue adoptada tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que presentó los elementos materiales probatorios recolectados durante la investigación.

Para leer:La conmovedora historia del vendedor de tintos ‘John Valdez’: recibió millonario premio de la marca Juan Valdez

Los hechos se registraron en la madrugada del 26 de enero en una vivienda ubicada en la vereda Río Frío, hasta donde habría llegado el hoy procesado. De acuerdo con el ente acusador, Novoa Duarte ingresó al inmueble armado con un objeto cortopunzante con la presunta intención de atacar a su compañera sentimental, Yamile, y a la madre de esta, Luz Marina Serrano Serrano, de 50 años, quienes se encontraban durmiendo.

Detención intramural para sujeto señalado de matar a su suegra con arma blanca

Según la investigación, en medio del ataque, Luz Marina Serrano se percató del peligro que corría su hija y decidió interponerse para protegerla, colocándose frente al agresor. Fue entonces cuando el hombre la atacó de forma reiterada, causándole al menos 12 heridas con arma blanca en distintas partes del cuerpo, principalmente en el tórax, el cuello y el abdomen.

Las lesiones sufridas por la mujer resultaron mortales, por lo que falleció en el lugar de los hechos. Su hija, aunque también fue agredida, logró sobrevivir y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada y se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades señalaron que ambas mujeres se encontraban en un estado de indefensión, ya que estaban dormidas al momento del ataque, lo que agravó la conducta del agresor. Este hecho fue tenido en cuenta por la Fiscalía para sustentar la gravedad de los delitos imputados.

Con base en los elementos recopilados, un fiscal seccional imputó a Fisher Steven Novoa Duarte los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio y feminicidio en grado de tentativa, todos ellos agravados por las circunstancias en que se produjeron los hechos.

Durante las audiencias preliminares, el procesado aceptó los cargos formulados en su contra, lo que fue valorado por el juez al momento de adoptar la decisión. En consecuencia, el despacho judicial consideró que existían suficientes fundamentos jurídicos para imponer una medida de aseguramiento intramural, mientras avanza el proceso penal.

El juez argumentó que la detención en centro carcelario es necesaria para garantizar la seguridad de la víctima sobreviviente, evitar una posible reiteración de la conducta y asegurar la comparecencia del acusado ante la justicia.

Finalmente, las autoridades reiteraron su rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y recordaron que estos casos deben ser denunciados de manera oportuna para prevenir nuevas tragedias. Asimismo, insistieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, una problemática que continúa cobrando vidas en diferentes regiones del país.