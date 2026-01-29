Tras las tragedias de Yeison Jiménez y Satena, ¿qué tan probable es sufrir un accidente aéreo en Colombia?

El primero de estos siniestros ocurrió el 10 de enero de 2026, cuando una avioneta Piper PA-31 que transportaba al artista Yeison Jiménez despegó del aeropuerto de Paipa hacia Medellín y se estrelló minutos después, sin dejar sobrevivientes entre sus seis ocupantes.

Poco más de dos semanas después, el 28 de enero, un vuelo nacional de Satena (vuelo NSE 8849) se estrelló en la región montañosa en el municipio de Playa de Belén (Norte de Santander). En este accidente murieron los 15 pasajeros y tripulantes que iban a bordo, incluyendo al congresista Diógenes Quintero y otros líderes regionales.

Las investigaciones de ambos casos están en curso por parte de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) de la Aeronáutica Civil, que continúa recopilando evidencia para aclarar las causas de los siniestros.

¿Cómo está la seguridad aérea en Colombia?

Aunque los accidentes recientes han generado preocupación, las cifras oficiales a largo plazo muestran una disminución significativa en la accidentalidad aérea en Colombia. En las últimas tres décadas la tasa de siniestros aéreos ha bajado aproximadamente 49%, según datos de la Aeronáutica Civil.

Además, en el ámbito de la aviación comercial regular (que moviliza al 95% de los pasajeros en el país) no se registran accidentes catastróficos con víctimas fatales desde hace más de una década, ubicando a Colombia entre los países con menor tasa de accidentes en la región suramericana.

Estas mejoras son producto de la implementación de políticas de seguridad y el cumplimiento de estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En 2025, la Aeronáutica Civil terminó de construir un Centro de Investigación de Accidentes Aéreos moderno, con tecnología y especialistas dedicados a estudiar siniestros y prevenir futuros incidentes en la aviación civil del país.

¿Cuál es la probabilidad de sufrir un accidente de avión?

Para poner estos hechos en perspectiva, es útil entender cuán seguro es volar en términos generales:

La probabilidad de sufrir un accidente aéreo es mucho menor que la de que le caiga un rayo. Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos, la chance de que una persona sea alcanzada por un rayo en un año es aproximadamente 1 en 500,000 .

que la de que le caiga un rayo. Según los de Estados Unidos, la chance de que una persona sea alcanzada por un rayo en un año es aproximadamente . Estadísticas de una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) indican que el riesgo de morir en un vuelo comercial entre 2018 y 2022 fue de 1 por cada 13.7 millones de embarques a nivel mundial, una cifra que ha mejorado notablemente respecto a décadas anteriores.

indican que el riesgo de morir en un vuelo comercial entre 2018 y 2022 fue de Estas cifras mejoradas reflejan un avance importante en seguridad: en el periodo 2008-2017 la probabilidad era de 1 por cada 7.9 millones de embarques, y en las décadas más lejanas ese riesgo fue aún mayor.

“El transporte aéreo sigue siendo el modo de transporte más seguro”, afirmó el experto en seguridad de la aviación Anthony Brickhouse a la cadena CNN. Incluso tomando en cuenta incidentes graves, “estadísticamente hablando, estás más seguro en un vuelo que conduciendo tu auto hasta el aeropuerto”.

Si bien los accidentes en Colombia este mes han sido trágicos y dolorosos, es importante entender que estos sucesos son excepcionales frente a la enorme cantidad de vuelos que operan cada año sin contratiempos. La Aeronáutica Civil y las autoridades nacionales continúan investigando y reforzando los mecanismos de seguridad para reducir aún más los riesgos en todos los segmentos de la aviación civil.

La muerte de Yeison Jiménez y la tragedia del vuelo de Satena han puesto nuevamente el tema sobre la mesa, recordando la importancia de la investigación técnica, el cumplimiento de normas y la formación de políticas que sigan garantizando la confianza de los pasajeros en el transporte aéreo.