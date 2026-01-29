Noticias

Fuerte choque entre bus y carro en Sibaté habría dejado varias personas heridas y los dos vehículos gravemente afectados

Un grave accidente entre dos vehículos paralizó esta vía de Cundinamarca en horas de la mañana y generó zozobra por los posibles heridos.

Choque en Sibaté.
Choque en Sibaté. Fotos: Redes sociales.
Por Laura Cano

Un grave accidente en la vía Soacha-Sibaté se registró este jueves 29 de enero en horas de la mañana, en el barrio Pablo Neruda, perteneciente a este segundo municipio. El siniestro se dio entre un vehículo particular y un bus de la empresa Velosiba, cuyas partes delanteras habrían quedado completamente destruidas.

Un vehículo de marca Renault Symbol, placa BNI 808, y un bus intermunicipal de placa SOS 095 fueron los afectados. Información extraoficial del choque indicaría que varias personas resultaron heridas en el suceso, del cual la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca sigue recopilando información para emitir un balance oficial.

En desarrollo...

