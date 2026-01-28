Vicky Dávila se quedó más de media hora atrapada en un ascensor de Corabastos con cuatro personas más

La candidata presidencial Vicky Dávila compartió en X su experiencia estando encerrada en un ascensor en Corabastos. El hecho ocurrió en horas de la mañana del miércoles 28 de enero y Dávila lo documentó para sus seguidores publicando mensajes y videos desde que quedó atrapada con otras cuatro personas hasta que fueron sacados del lugar por personal de la central mayorista.

“Aquí haciendo buen ambiente”

Vicky Dávila notificó el incidente con un breve mensaje de alerta. “nos quedamos atrapados en el ascensor de Corabastos…” informó a las 9:56 a. m., y pocos minutos después subió un video hablando con las otras personas mientras esperaban una solución. De este llama la atención que uno de los atrapados aparece con la piel roja y sudoración excesiva.

A las 10:12 de la mañana, la experiodista publicó otra actualización mostrando un intento fallido de abrir el ascensor por parte de personas en el exterior con diferentes herramientas, el cual no dio resultados y los llevó a tener que esperar un poco más para salir. “No se pudo abrir el ascensor con palanca”, se le oye decir, y pregunta si los bomberos se dirigen al lugar.

Salieron después de más de 30 minutos

Finalmente, a las 10:30 de la mañana, un nuevo video mostró a la candidata y las otras personas saliendo del ascensor, atascado a la mitad de la puerta, con la ayuda del personal del lugar. “Nos sacaron del ascensor…. Gracias a todo el personal de Corabastos por la diligencia" terminó diciendo la candidata tras el angustiante episodio.