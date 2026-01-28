Noticias

Como Daniel Quintero no podría participar en las elecciones, ahora lanzaría a su esposa como candidata

La exprimera dama confirmó que tiene una propuesta para recibir el aval del Partido del Trabajo de Colombia para ser candidata presidencial.

Diana Osorio esposa de Daniel Quintero podría ser candidata presidencial
Diana Osorio exprimera dama de Medellín, esposa de Daniel Quintero podría ser candidata presidencial Diana Osorio exprimera dama de Medellín, esposa de Daniel Quintero. (Foto: Captura de video dianaov 28 de enero 2026) (Captura de pantalla.)
Por Ariadne Agamez Lombana

En la noche de este martes, 27 de enero de 2026, Diana Osorio, exprimera dama de Medellín como esposa de Daniel Quintero Calle, anunció que está a puertas de convertirse en candidata presidencia, si se logra confirmar que estaría inhabilitado para participar en la consulta del próximo 8 de marzo, porque ya su nombre apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico.

El posible candidatura de la esposa de Quintero sería a través del Partido del Trabajo de Colombia, que habría confirmado que estaría dispuesto a entregarle el aval a la exprimera dama.

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, estaría a puertas de ser candidata presidencial

A través de un video publicado a través de sus redes sociales, Osorio aseguró que recibió la invitación por parte de dicho partido para recibir el aval y poder participar de la consulta del 8 de marzo.

“Quiero contarle al país que he recibido una invitación del Partido del Trabajo de Colombia para ser candidata en la consulta presidencial del progresimo junto a Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, consulta que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo”, dijo la exprimera dama.

Luego aseguró que: “acepto esta invitación con mucha gratitud, porque viene de quienes creen que la política debe ser para la gente y no para los poderosos de siempre. El establecimiento colombiano le ha negado una y otra vez la oportunidad a mi esposo Daniel Quintero y el derecho a competir por la presidencia de la República, no por falta de ideas, sino porque les incomodó cuando fue alcalde de Medellín”.

Osorio aseguró que Quintero a lo largo de su trayectoria “les incomodó y porque ha luchado siempre contra las roscas”.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y se pronunciaron diciendo que: "Dios nos libre de ustedes. Ya hicieron platica pq no se van del país?“, ”ehhhh que parejita tan cansona omeeee“, ”Por fin sabremos si tiene pregrado o no y su declaración de renta?“, ”Si vamos con fuerza Diana, todo mi apoyo, hasta que la justicia se Vuelva costumbre“, y Siempre he admirado y respetado mucho a tu familia, tus convicciones, (compartiendo algunas y otras no)… pero por el mismo respeto y honor hacia los cargos públicos. No deberías aceptar esa candidatura. Y créeme que te respeto como mujer y como persona pero no eres Daniel, y las competencias no se endosan a la pareja“.

