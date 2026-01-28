Como Daniel Quintero no podría participar en las elecciones, ahora lanzaría a su esposa como candidata

En la noche de este martes, 27 de enero de 2026, Diana Osorio, exprimera dama de Medellín como esposa de Daniel Quintero Calle, anunció que está a puertas de convertirse en candidata presidencia, si se logra confirmar que estaría inhabilitado para participar en la consulta del próximo 8 de marzo, porque ya su nombre apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico.

El posible candidatura de la esposa de Quintero sería a través del Partido del Trabajo de Colombia, que habría confirmado que estaría dispuesto a entregarle el aval a la exprimera dama.

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, estaría a puertas de ser candidata presidencial

A través de un video publicado a través de sus redes sociales, Osorio aseguró que recibió la invitación por parte de dicho partido para recibir el aval y poder participar de la consulta del 8 de marzo.

“Quiero contarle al país que he recibido una invitación del Partido del Trabajo de Colombia para ser candidata en la consulta presidencial del progresimo junto a Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, consulta que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo”, dijo la exprimera dama.

Luego aseguró que: “acepto esta invitación con mucha gratitud, porque viene de quienes creen que la política debe ser para la gente y no para los poderosos de siempre. El establecimiento colombiano le ha negado una y otra vez la oportunidad a mi esposo Daniel Quintero y el derecho a competir por la presidencia de la República, no por falta de ideas, sino porque les incomodó cuando fue alcalde de Medellín”.

Osorio aseguró que Quintero a lo largo de su trayectoria “les incomodó y porque ha luchado siempre contra las roscas”.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y se pronunciaron diciendo que: "Dios nos libre de ustedes. Ya hicieron platica pq no se van del país?“, ”ehhhh que parejita tan cansona omeeee“, ”Por fin sabremos si tiene pregrado o no y su declaración de renta?“, ”Si vamos con fuerza Diana, todo mi apoyo, hasta que la justicia se Vuelva costumbre“, y ”Siempre he admirado y respetado mucho a tu familia, tus convicciones, (compartiendo algunas y otras no)… pero por el mismo respeto y honor hacia los cargos públicos. No deberías aceptar esa candidatura. Y créeme que te respeto como mujer y como persona pero no eres Daniel, y las competencias no se endosan a la pareja“.