Cayó MiLoto: Buscan al ganador de 300 millones de pesos en Bogotá

Un nuevo millonario se despertó este miércoles en Bogotá, luego del sorteo de MiLoto de este martes 27 de enero de 2026, que cayó con 300 millones de pesos. El tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad automática en un punto de venta de la red aliada PagaTodo.

El ganador de acertó los números 04, 17, 22, 28 y 30 en el sorteo número 0475 que se jugó en Colombia.

Resultados de MiLoto el martes 27 de enero de 2026

De acuerdo con la compañía, este es el segundo premio mayor de MiLoto que cae en lo corrido de 2026 y la decimosexta vez que el máximo acumulado llega a la capital del país. De las 16 ocasiones en que el premio ha caído en Bogotá, 10 han sido con tiquetes comprados de manera automática y seis bajo la modalidad manual.

Además, este sorteo también dejó más de 10.700 ganadores en todo el país, con una bolsa superior a los 380 millones de pesos en premios.

Es importante que el nuevo millonario se comunique con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio a través del sitio web.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 25 de enero de 2026, MiLoto ha pagado más de 40.650 millones de pesos en premios, correspondientes a 2.425.751 premios entregados, por lo que es uno de los juegos más fáciles de ganar en Colombia, según la compañía.

En ese mismo periodo, el juego ha transferido más de 18.212 millones de pesos al sistema de salud, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.

MiLoto puede adquirirse desde el celular o computador ingresando a la página oficial, así como en más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS en todo el país y en las principales cadenas de grandes superficies.