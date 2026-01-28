Atención: Fiscalía abre oficialmente una investigación contra Lucho Herrera por la desaparición de cuatro personas

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos abrió investigación contra Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera como presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), el 23 de octubre de 2002.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera Herrera.

Los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados en 2008, en un terreno de Silvania (Cundinamarca), y entregados a sus familiares en diciembre de 2025, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas desaparecidas (GRUBE) obtuviera las muestras biológicas para establecer la plena identidad. Entre tanto, continúa la búsqueda de los otros dos desaparecidos.

Por estos hechos, los hermanos Herrera Herrera serán vinculados formalmente mediante diligencia de indagatoria, que se realizará el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada.

Adicionalmente, Rafael Herrera es vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad que fue conocido en la presente investigación. Este proceso se sigue en atención a los parámetros de la ley 600 del 2000.

Meses atrás, el exciclista campeón de la Vuelta a España, se pronunció por medio de un comunicado:

“Hace más de ocho años me presenté a la Fiscalía a comunicar estos hechos de los que fui y sigo siendo víctima. Hoy nuevamente pongo el pecho, como lo hice en las más empinadas y dolorosas batallas de mi vida, con la tranquilidad de quien acude con la verdad”.