Hombre atemorizó a madre e hija golpeando su carro por porque las confundió con el amante de su esposa en Cúcuta

Momentos de pánico quedaron captados en cámara cuando un hombre atemorizó a dos mujeres por una confusión. El hecho se registró en el barrio La Libertad, en Cúcuta, cuando el sujeto comenzó a seguir el vehículas de ellas con su moto. La madre y la hija se dirigieron a las cercanías de un CAI de la Policía buscando protección, pero en la grabación también manifiestan su inconformidad ante la pasividad policial.

Pensó que el vehículo era del amante de su esposa

Las mujeres llevaban un rato siendo perseguidas cuando decidieron refugiarse cerca del CAI, lugar en el que estuvieron atrapados dentro de su vehículo mientras el hombre las hostigaba. Allí, el hombre se acercó de forma agresiva y comenzó a golpear el vehículo de manera repetida, lo que generó profundo temor en la madre y la hija. “La Policía no hace nada” se oye decir a una de ellas al ver a varios patrulleros en la escena que permanecen alejados.

Tras momentos de golpes y estrés, una de las mujeres decidió bajar la ventana del carro y mostrarle que no era la persona que él estaba buscando, a lo que el señalado agresor reaccionó con sorpresa y retirándose inmediatamente del carro.

El hombre manifestó que todo había sido una confusión y que pensaba que se trataba del carro del supuesto amante de su esposa, por lo que pidió perdón a las mujeres reiteradamente, mientras una de ellas lloraba por el shock que le causó la escena.

