Impactante video muestra cómo agente del ICE le disparó a ciudadano en Minneapolis

El orden público en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, es cada vez más compleja a raíz de las operaciones que ha adelantado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). La situación empeoró considerablemente en las últimas horas después de que un hombre fue asesinado a manos de uniformados de esa entidad.

(Siga leyendo: Se alista reunión Petro-Trump: ¿De qué hablaron la canciller Villavicencio y el secretario de Estado Marco Rubio?).

El hombre que fue murió a manos de los agentes federales fue identificado como Alex Pretti, quien se desempeñaba como enfermero, de acuerdo con la información compartida por la agencia Associated Press. Pretti, de 37 años, habría estado trabajando en una unidad de cuidados intensivos.

En varios videos que han sido ampliamente difundidos en redes sociales, se observa cómo Pretti está grabando las acciones de los agentes del ICE con su celular. Uno de los uniformados ataca a una mujer, él se enfrenta a ellos y luego cae al piso. Varios agentes lo retienen y, cuando estaba ya reducido, uno de ellos le disparó con un arma de fuego en varias oportunidades.

Imágenes de distintos ángulos del hecho muestran la impactante escena. Aunque en los videos que han sido difundidos en redes sociales no se ve que Pretti esté usando un arma de fuego, la Administración Trump ha insistido en que estaba armado. Al parecer, tenía una pistola en su abrigo.

De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que Pretti estaba resistiéndose “violentamente” a las acciones del ICE.

Trump aseguró que el hombre asesinado estaba armado

En su cuenta en la red Truth Social, Trump aseguró que el hombre asesinado a manos del ICE estaba portando una pistola que se encontraba lista para disparar. Vale decir, sin embargo, que en Estados Unidos el porte de armas es legal.

“¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los oficiales de ICE? ¿El alcalde y el gobernador los despidieron? Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que ICE tuvo que protegerse a sí mismo. ¡No es algo fácil!“, indicó Trump.

Además, cuestionó duramente a los funcionarios públicos de Minessota y a la representante a la Cámara de Minnesota Ilhan Omar.

“¡El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante! En cambio, estos políticos santurrones deberían buscar los miles de millones de dólares que se les han robado a los habitantes de Minnesota y a los Estados Unidos. ¡DEJEMOS QUE NUESTROS PATRIOTAS DE ICE HAGAN SU TRABAJO! 12,000 inmigrantes ilegales delincuentes, muchos de ellos violentos, han sido arrestados y expulsados ​​de Minnesota. Si todavía estuvieran allí, ¡verían algo mucho peor de lo que están presenciando hoy!“, concluyó Trump.