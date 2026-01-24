“Cuando quiera Ecuador nos reunimos”: Petro anuncia intenciones de diálogo pero con condiciones

Este sábado, 24 de enero, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje a través de sus redes sociales para referirse a la situación actual con Ecuador. Aseguró que está dispuesto a dialogar con el gobierno del país vecino, pero con algunas condiciones, entre las que está que se examine que una agenda bilateral de control de los puertos marítimos, por la situación del narcotráfico de cocaína.

Además, Petro anunció que este año se pondrá por adición del contrato que se firmó en el 2023, un radar ultra moderno de seguridad aérea en Ipiales para vigilar las rutas aéreas.

Petro anunció disposición de dialogar con Ecuador

“Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos. Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo", dijo el presidente.

Además, se refirió al fortalecimiento de las bandas criminales que actualmente tienen control territorial y operativo de sus economías ilegales en la frontera.

“Las bandas que crecen en Ecuador, varios de sus líderes los hemos capturado en Colombia, y que han sumido a nuestro hermano país en la violencia, se están especializando en el transporte de sustancias en los dos sentidos, cocaína hacia afuera e insumos de fentanilo hacia adentro”, agregó.

También se refirió a los insumos de fentanilo y dijo que “solo pueden entrar por buque mercante y a puertos sobre los que hay que establecer un férreo control. El desplazamiento de rutas de la cocaína, que antes usaban puertos marítimos de Colombia en el Pacífico hacia el Ecuador, trae como contrapartida la entrada y transporte al norte de América de contrabandos mucho más peligrosos que la cocaína”.

Luego dijo que “he luchado por una fuerte coordinación de fuerzas militares y policías y fundamentalmente de la inteligencia entre Ecuador y Colombia. Me reuní con la delegada del gobierno ecuatoriano en la inauguración del centro de coordinación de inteligencias que se inauguró en Manaos y aceptaron del lado ecuatoriano está política de mayor acción antimafiosa. Ahora se pondrá por adición del contrato que se firmó en el 2023, un radar ultra moderno de seguridad aérea en Ipiales para detectar rutas aéreas”.

El presiente también dijo que son más de 22.000 familias colombianas que se encuentran en la zona fronteriza, que están dispuestas a erradicar de raíz las matas de coca, “es la única erradicación eficaz, y podemos sustituir miles de hectáreas por producción agraria legal y selva nativa”.