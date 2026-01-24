Consejo Gremial pidió abrir diálogo diplomático con Ecuador tras tensión creciente

La relación bilateral entre Colombia y Ecuador entró en crisis esta semana después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció un arancel del 30 % y causara una respuesta por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, que suspendió la venta de energía eléctrica. Ante este complejo panorama, la presidente del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, pidió priorizar los canales diplomáticos para superar los desacuerdos.

(Lea también: “Cuando quiera Ecuador nos reunimos”: Petro anuncia intenciones de diálogo pero con condiciones).

“Ecuador es un aliado clave. En 2025 Colombia exportó 1.673 millones de dólares y de ese intercambio dependen miles de empleos. Además, en momentos críticos, Colombia aportó hasta el 12 % del consumo eléctrico del Ecuador”, aseguró Gutiérrez.

Y señaló que el comercio es de doble vía, pues durante el año pasado Colombia importó más de 680 millones de dólares desde Ecuador en alimentos y productos forestales.

“Las herramientas económicas no se hicieron para confrontar, sino para crecer. Por eso, desde el Consejo Gremial Nacional pedimos activar ya los canales técnicos y diplomáticos al margen de la coyuntura política para proteger la confianza en la región”, puntualizó Gutiérrez.

Petro aseguró que está dispuesto a reunirse con el gobierno ecuatoriano

Este sábado 24 de enero el presidente Gustavo Petro se refirió a la posibilidad de sostener una reunión con el gobierno ecuatoriano tras la crisis que hubo en las relaciones diplomáticas esta semana.

“Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción deuna política mancomunada para el control de los puertos marítimos. Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo", advirtió el presidente Petro.