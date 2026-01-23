Colombia blinda su frontera sur: Petro inaugura radar 3D en Leticia con el objetivo de fortalecer la soberanía

Gobierno Nacional instaló radar 3D en Leticia para fortalecer la seguridad aérea y la soberanía en la frontera sur

El Gobierno Nacional instaló en Leticia un radar 3D civil de última generación en el aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, como parte de una inversión orientada a fortalecer la seguridad aérea del país y la soberanía nacional en la frontera sur. La entrega fue dada por el Ministerio de Transporte, junto con la Aeronáutica Civil y el presidente Petro.

La infraestructura, que prestará servicio a Leticia y a la Amazonía colombiana, contará con una inversión de $45.287 millones y se convertirá en el tercero de siete equipos de alta tecnología que serán instalados en el país.

El radar permitirá reforzar la vigilancia del espacio aéreo en el departamento del Amazonas y en la frontera con Perú y Brasil.

El sistema se instaló sobre una torre de 25 metros y cuenta con un radomo de 13 metros para su protección frente a variables climáticas, además de un sistema redundante de energía.

Entre sus características técnicas se incluyen radar primario 3D y secundario Modo S, sistema ADS-B, canal meteorológico integrado, antena de barrido electrónico y una cobertura primaria de 120 millas náuticas y secundaria de 250 millas náuticas.

El proyecto será ejecutado por la Unión Temporal Radcol 2023, conformada por Indra Group y Dextera, y contempla una inversión total de $332.717 millones para la instalación de todos los sensores proyectados en el país. En el caso de Leticia, la inversión superará los $45.287 millones.

Además de fortalecer la seguridad aérea, la iniciativa generará empleos directos e indirectos, impulsará el uso de tecnologías innovadoras e incorporará principios de economía circular y eficiencia energética, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono.