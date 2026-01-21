Locales comerciales ya pueden recibir pagos con QR Bre-B en datáfonos

Los pagos en locales comerciales podrán recibir pagos mediante códigos QR Bre-B en los datáfonos de Credibanco. Con este avance se logra que la interoperabilidad bancaria no sea únicamente en las transferencias entre personas y pasa a los pagos en puntos de venta, facilitando las transacciones, reduciendo el uso de efectivo.

“Interoperar significa que un cliente puede pagar con su aplicación preferida y que el comercio recibe el dinero sin fricciones, en segundos y a cualquier hora. Hoy la interoperabilidad ya es una realidad y empieza a sentirse en el punto de venta”, dijo Felipe Acevedo, presidente de Credibanco.

¿Qué deben hacer los comercios para recibir pagos con QR Bre-B?

Para comenzar a recibir pagos con QR Bre-B, los comercios deben crear su propia llave, que permite recibir el dinero de manera inmediata. Con el fin de simplificar este proceso, Credibanco habilitó la creación de llaves en conjunto con los bancos participantes del sistema.

Además, la compañía informó que ya actualizó su red de datáfonos y cumplió con los requisitos técnicos, regulatorios y operativos establecidos por el Banco de la República para operar como nodo del sistema, lo que facilita la masificación de este medio de pago en los establecimientos comerciales.

Beneficios del uso de QR Bre-B en negocios

El uso de QR Bre-B representa ventajas para los comerciantes:

Más ventas y menos fricción , al aceptar pagos desde cualquier banco o billetera interoperable.

, al aceptar pagos desde cualquier banco o billetera interoperable. Pagos en segundos , que mejoran el flujo de caja y reducen la dependencia del efectivo.

, que mejoran el flujo de caja y reducen la dependencia del efectivo. Operación más simple , con conciliación y visibilidad de transacciones integradas en la herramienta de gestión Credibanco HubConnect.

, con conciliación y visibilidad de transacciones integradas en la herramienta de gestión Credibanco HubConnect. Experiencia uniforme, con un QR interoperable directamente en el datáfono, sin procesos adicionales.

En el esquema Bre-B, la seguridad es un componente central. La infraestructura tecnológica de Credibanco cuenta con múltiples capas de protección, que incluyen autenticación de usuarios, monitoreo en tiempo real, validaciones en el registro y uso de las llaves, así como alertas y bloqueos preventivos ante comportamientos inusuales.

“Este avance responde al principio fundamental de Bre-B: un sistema interoperable y confiable, respaldado por los más altos estándares de seguridad, que permite a los comercios vender más, mejorar su flujo de caja y ofrecer una experiencia de pago simple y segura en el punto de venta”, concluyó Acevedo.

Con esta implementación, se fortalece la digitalización de los pagos y ofrece a los comerciantes una nueva herramienta para modernizar su negocio y adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo en el país.