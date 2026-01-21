Carlos Carrillo calificó como “buena noticia” la licitación desierta de la segunda línea del Metro de Bogotá

En las últimas horas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la licitación para construir la segunda línea del Metro de Bogotá quedó desierta debido a que ninguna empresa quiso presentarse para ejecutar el proyecto. Aunque muchos lamentaron el anuncio, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y ex concejal de Bogotá Carlos Carrillo aseguró que se trata de una “buena noticia”.

En un trino publicado en su cuenta oficial en la red social X, Carrillo explicó por qué considera que el proyecto estaba mal estructurado desde la Alcaldía de Claudia López.

“Es una buena noticia que la licitación del metro haya quedado desierta, ese proyecto era una herencia envenenada de Claudia López. Hoy el alcalde Carlos Fernando Galán tiene la oportunidad de ajustar el proyecto y hacerlo bien. Ojalá esta vez la discusión se dé con honestidad y rigor técnico para darle a Bogotá el transporte que se merece”, puntualizó Carrillo.

¿Qué pasará ahora con la segunda Línea del Metro de Bogotá?

Tras confirmar que, en efecto, la licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá había quedado desierta, el alcalde Galán señaló que seguirán adelante con el proyecto y tendrán que reabrir la licitación tras cambiar algunas condiciones de la misma. Además, indicó que esperan que la iniciativa quede adjudicada a más tardar a comienzos del año próximo.

“En febrero vamos a reabrir licitación internacional para tener propuestas a más tardar en septiembre de este año y adjudicación en el primer trimestre de 2027. La banca internacional está firme, el crédito de la banca se mantiene y está soportado por el convenio de cofinanciación con el Gobierno Nacional”, explicó Galán en un trino publicado en su cuenta de X.