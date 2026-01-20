Estalla nueva pelea en el Gobierno Petro: director de la UNP arremetió contra el ministro de Justicia (e)

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, estuvo bajo la lupa de la opinión pública en las últimas horas debido a que la Fiscalía General de la Nación anunció una imputación en su contra por el magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. La decisión, sin embargo, fue revertida más tarde.

Quien estaba asumiendo la investigación era la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública. Sin embargo, en un pronunciamiento oficial publicado unas horas más tarde, la Fiscalía advirtió que ella no tenía la potestad para adelantar la investigación.

“Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y remitió esa indagación a dicho equipo de investigadores”, explicó la Fiscalía en un comunicado oficial.

Más tarde, indicaron que a fiscal 295 tomó esta decisión a raíz de que podrían presentarse nulidades procesales en el futuro. En ese sentido, la investigacción estará a cargo de un Grupo de Tareas especiales que se conformó especialmente para el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“En los próximos días se realizará una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y la fiscal 295 de Administración Pública para fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay, así como para valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral del caso”, concluyó la Fiscalía.

Augusto Rodríguez mostró la desconfianza que le tiene al ministro de Justicia (e)

En entrevista con la emisora Blu Radio, Augusto Rodríguez dio detalles sobre las medidas de protección que había sobre Miguel Uribe Turbay y recordó que su esquema era mixto, pues no solo era responsabilidad de la UNP, sino también de la Policía Nacional. Además, reveló una dura disputa interna en el gobierno del presidente Gustavo Petro y advirtió que el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, tiene una estrecha relación con la Fiscalía.

“El doctor Idárraga ha señalado a otros medios que está siendo víctima de una persecución y que sus comunicaciones están siendo chuzadas. Y habla de Pegasus y de otras cosas que yo no conozco”, explicó Rodríguez y recordó que lo ha señalado de hacer parte de una “conspiración” para interceptar sus comunicaciones.

Además, señaló que el ministro ha manifestado que tiene grabaciones en las cuales Rodríguez habla mal de él.

“Yo le digo con sinceridad: yo hablo bien de las personas cuando las cosas andan bien. Pero cuando no andan bien, a mi modo de ver, si tiene que ver algo con la seguridad del presidente, yo se la pongo en conocimiento. Y conozco cosas del señor Idárraga que me hacen pensar que no están en la línea ética correcta y se las hago saber al presidente”, advirtió Rodríguez.

Luego, señaló que la esposa de Idárraga tiene un “alto cargo” en el área jurídica de la Fiscalía General de la Nación. “Entonces yo llego a pensar que de pronto, no lo puedo afirmar plenamente, él haya hecho algún movimiento... Pero buscando por qué se está dando esta situación de que a mí no me están escuchando y sí me mandan una imputación”, puntualizó Rodríguez, refiriéndose al ministro de Justicia.