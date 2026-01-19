Chile se declara en estado de catástrofe: Incendios dejaron al menos 19 muertos y 20.000 personas evacuadas

El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó en la madrugada del domingo 18 de enero estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, en el sur del Chile. Esto tras los voraces incendios forestales que obligaron a evacuar al menos a 20.000 personas y que han dejado al menos 19 muertos.

En la mañana del domingo, los bomberos combatían 24 incendios activos en todo el país, siendo los más importantes los de las regiones de Ñuble y Biobío, que se encuentran a unos 500 km al sur de la capital, Santiago. La medida fue anunciada por el propio mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X, donde señaló que la decisión responde a la gravedad de los siniestros y a la necesidad de disponer de todos los recursos del Estado para enfrentar la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial de personas fallecidas ni de viviendas afectadas por las llamas. Mientras que la agencia de catástrofes chilena Senapred informó de que casi 20.000 personas habían sido evacuadas y al menos 250 viviendas han quedado destruidas.

Gran parte de Chile se encuentra bajo alerta por calor extremo, con temperaturas que se espera alcancen los 38º C desde Santiago hasta BioBío, por lo que las autoridades afirman que las condiciones adversas, como los fuertes vientos y las altas temperaturas, contribuyeron a la propagación de los incendios forestales.

Esta no es la primera vez que sucede en Chile; uno de los episodios más graves se dio el 2 de febrero de 2024, cuando múltiples incendios se desataron de manera simultánea en los alrededores de Viña del Mar, a unos 110 kilómetros al noroeste de Santiago. Dejando una suma de pérdidas considerable: 38 personas fallecidas y 16.000 personas resultarán damnificadas, de acuerdo con datos oficiales.

Tanto Chile como Argentina han experimentado temperaturas extremas y olas de calor desde principios de año, con devastadores incendios forestales en la Patagonia argentina a principios de este mes.