Video: funcionaria pública protagonizó nuevo caso de “usted no sabe quien soy yo” cuando le pusieron comparendo en Fusagasugá

En redes sociales se dio a conocer un nuevo caso de “usted no sabe quien soy yo” protagonizado por una funcionaria pública de la alcaldía de Fusagasugá que pretendía librarse de un comparendo por su cargo en el municipio. Se trata de la secretaria de Hacienda, Gladys Mireya Pardo, quien había aparcado mal su vehículo y fue increpada por las autoridades de tránsito.

“No me dejo mover mi carro ni les voy a dar los documentos”

“Yo soy la secretaria de Hacienda, no me haga ese mal tan hijuemadre”, esas fueron las palabras con las que Pardo se dirigió a los agentes de transito cuando le informaron que su vehículo estaba estacionado en un lugar prohibido el pasado 19 de diciembre, en un episodio que hasta ahora se hace viral. Inmediatamente, la funcionaria dijo que llamaría al alcalde porque los uniformados “están muy abusivos con la gente”.

En el video se ve como la mujer, enojada, comienza a hacer llamadas y se niega en repetidas ocasiones o entregar sus documentos. “No me dejo mover mi carro ni les voy a dar los documentos, así me quede aquí toda la tarde”, dice, al ver el auto enganchado a la grúa.

Cuando el agente ordena que suban el carro, la mujer se sienta en el asiento del vehículo para evitarlo mientras el uniformado le sigue insistiendo que permita seguir el procedimiento adecuadamente. Incluso, sale la mamá de la funcionaria e insiste también en su cargo para que la dejen libre de la sanción.

Llamó al secretario de Tránsito

En un intento por salvarse del comparendo, Pardo llama al secretario de Tránsito y lo pone en altavoz. Sin embargo, el hombre se dirige a los agentes y les dice que procedan con la multa, pero que desenganchen el vehículo ya que ella está en el lugar. “Yo necesito que ustedes estén es haciendo movilidad es en las autopistas, en las vías principales arterias de la ciudad” resaltó el jefe de esa cartera.

La alcaldía de Fusagasugá aseguró que el comparendo sí fue impuesto y que notificó a los entes de control para que revisen las conductas de los funcionarios involucrados en el hecho.